Los grupos comunitarios detrás de la preservación de los parques estatales y sitios históricos de Nueva York

Para la mayoría de los millones de personas que visitan cada año los parques estatales y sitios históricos de Nueva York, la experiencia se resume en la majestuosidad de un paisaje o la tranquilidad de una caminata. Sin embargo, algo que muchos no saben es que detrás del mantenimiento de esos mismos caminos opera una red fundamental de cuidados organizados.

Un nuevo informe publicado por la oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica de la Ciudad de Nueva York (OPRHP por sus siglas en inglés) revela que esta red de organizaciones comunitarias sin fines de lucro, conocida como Friends Groups, aportó un valor estimado de casi 31 millones de dólares a la red de parques estatales durante el año 2025.

El Friends Group Impact Report pone de manifiesto cómo el trabajo voluntario y la gestión privada de fondos se han convertido en algo vital para el funcionamiento y la sostenibilidad del sistema público de recreativos en el estado.

“Los Friends Groups son socios invaluables en la protección y mejora de nuestros parques estatales y sitios históricos”, señaló la comisionada de la OPRHP, Kathy Moser, en un comunicado. “El impacto extraordinario reflejado en este reporte demuestra lo que se puede lograr cuando miembros apasionados de la comunidad se unen en apoyo a nuestros espacios públicos”.

Estos grupos se dedican exclusivamente a respaldar estos sitios mediante labores de voluntariado, apoyo financiero, programación en el sitio y otros recursos.

El músculo financiero de la comunidad

Según el informe, las 70 organizaciones asociadas a la agencia estatal generaron de forma independiente casi 27 millones de dólares en ingresos durante 2025, principalmente a través de tarifas de programas y donaciones privadas de cuidados e instituciones.

Es más, el valor de $31 millones inyectado al sistema se distribuyó en varios sectores estratégicos para la preservación de estos sitios:

Educación y acceso a bajo costo

Infraestructura y construcciones: Más de $15 millones dedicados al financiamiento distrital y a la gestión de 28 proyectos de mejora física en parques y monumentos.

Más de $15 millones dedicados al financiamiento distrital y a la gestión de 28 proyectos de mejora física en parques y monumentos. Programación pública: $8.5 millones destinados a la realización de eventos culturales, recreativos y educativos.

$8.5 millones destinados a la realización de eventos culturales, recreativos y educativos. Aportes financieros directos: $6.69 millones entregados en efectivo a las arcas de la agencia pública para sostener operaciones de conservación

$6.69 millones entregados en efectivo a las arcas de la agencia pública para sostener operaciones de conservación Labor voluntaria: más de $466,000 traducidos en horas de trabajo físico e intelectual

más de $466,000 traducidos en horas de trabajo físico e intelectual Donaciones de equipos: $232,000 en maquinaria, herramienta e insumos operativos.

El informe subraya adicionalmente el papel decisivo de estos grupos en garantizar que los espacios públicos sigan siendo accesibles para toda la población.

Durante 2025, los Friends Groups organizaron más de 3.000 programas públicos que atrajeron aproximadamente 273.000 visitantes. La gran mayoría de estas actividades fueron gratis o costaron menos de $10 por persona, lo que ayudó a crear experiencias accesibles en parques y sitios históricos para cada visitante.

Los programas educativos también se consolidaron como el pilar central de esta oferta comunitaria, representando el 85,5% de todos los eventos realizados y atrayendo a más de 120.000 participantes. Estas actividades abarcan desde talleres de conservación ambiental y ciencia cuidada hasta recorridos históricos guiados.

El impacto comunitario

La escala del trabajo comunitario se refleja en el ámbito del voluntario directo. Durante el periodo analizado, los voluntarios aportaron más de 20.000 horas de servicio mediante más de 100 eventos anuales masivos — como “I Love My Park Day” — y actividades semanales de mantenimiento de senderos, jardinería y atención al público.

Más allá de las cifras, el informe comparte experiencias personales, mostrando lo importante que es preservar los parques y sitios históricos para las comunidades.

En Friends of Moreau Lake State Park, la comunidad demostró el alcance del trabajo en equipo durante su evento insignia: “Cada año, este programa ofrece una experiencia acogedora, educativa y, sobre todo, divertida para todos los asistentes. […]. El NatureFest de este año brindó a 41 expositores la oportunidad de promover sus intereses y causas relacionadas con la naturaleza, la comunidad y la educación ambiental. Más de 53 voluntarios — incluidos educadores jubilados, líderes comunitarios y estudiantes de secundaria locales — donaron su tiempo y esfuerzo para colaborar con la comida, rifas, venta de plantas, construcción de casitas para pájaros, manualidades y otras actividades.”

Asimismo, en Friends of Clark Reservation, el voluntariado tomó un enfoque científico y de conservación directa: “En 2025 creamos un equipo de Ciencia Ciudadana guiado por el personal de la OPRHP. Realizamos 5 jornadas de trabajo donde removimos especies invasoras, aprendimos a mapear plagas forestales usando aplicaciones como iMapInvasives e iNaturalist, y recopilamos datos sobre el impacto de los ciervos en la vegetación. Este esfuerzo protegerá la biodiversidad del parque y mejorará la experiencia de los visitantes en los años por venir”.

Pero quizás el impacto más profundo de esta red es el humano e inclusivo, como el vivido en Friends of Chenango Valley: “SOAR Experiences programó dos fechas para [que individuos con discapacidades trajeran] sus sillas adaptadas para paseos públicos. Una madre comentó que su hija de 21 años nunca había podido dar un paseo por el bosque. Durante la caminata, la hija se puso muy silenciosa y pasó todo el tiempo contemplando toda la belleza que ofrece el bosque. Fue un momento muy emotivo e impactante”.

Con eso cerramos con las palabras de Paul Steely White, director ejecutivo de Parks & Trails New York, quien destacó la dimensión de este esfuerzo en un comunicado: “El trabajo de estos grupos no tiene precio. Millones de momentos alegres, educativos y reconfortantes ocurren en la naturaleza gracias a ellos. Así como los corazones hacen un hogar, los Friends Groups hacen que nuestros espacios públicos sean acogedores e incluyentes para todos”.

La OPRHP administra actualmente una red de más de 250 parques, senderos recreativos, campos de golf y sitios históricos que reciben decenas de millones de visitas anuales. Para aquellos interesados en sumarse a estas iniciativas, la agencia estatal invita al público a visitar su sitio web oficial (parks.ny.gov) para localizar el Friends Group más cercano y participar en sus programas o actividades de voluntariado.