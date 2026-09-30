Participe en la feria ‘Univision Contigo Cuidando Tu Salud’

Este sábado 3 de octubre, Univision 41 Nueva York presenta una nueva edición de su evento anual ‘Univision Contigo Cuidando Tu Salud’.

En esta feria de salud gratuita los asistentes podrán recibir exámenes médicos –incluyendo pruebas de presión arterial y glucosa– y orientación sobre salud mental, entre otros servicios gratuitos. El evento se llevará a cabo en Hostos Community College, a partir de las 10:30 a.m.

Univision 41 NY ofrecerá a la comunidad recursos e información valiosa sobre salud. El evento incluirá foros de salud dirigidos por expertos sobre temas como el manejo de la diabetes, la alimentación saludable, la concientización sobre el cáncer, la salud mental y más.

“Reconocemos que el verdadero bienestar va más allá de la salud física; también implica priorizar el bienestar mental y emocional, el acceso a información confiable y los recursos que las familias necesitan para llevar vidas más saludables”, dijo Roberto Yañez, vicepresidente sénior de Estrategia de Contenido y Operaciones, agregando que como aliado en las comunidades a las que sirven, Univision se enorgullece de reunir a profesionales de la salud, organizaciones comunitarias y familias en una jornada centrada en la educación, la prevención y el empoderamiento.

“Nuestro objetivo es sencillo: ayudar a nuestra comunidad a sentirse informada, apoyada y empoderada para desempeñar un papel activo en su propia salud”, afirmó Yañez.

Para asistir a la feria, en la que participarán personalidades de Univision NY Noticias y Radio, debe registrarse en https://www.univision.com/feriasalud. Los asistentes tendrán la oportunidad de ganar diversos premios, incluidos un televisor de 65 pulgadas y un iPad.

Detalles del evento