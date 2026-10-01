Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 1 al 7 de octubre

TOC TOC llega a Repertorio Español

Repertorio Español (138 E 27th St.) presenta “TOC TOC”, la exitosa comedia del dramaturgo francés Laurent Baffie, en adaptación al español de Julián Quintanilla y dirección de Rafa Sánchez. La obra reúne a seis pacientes con distintos trastornos obsesivo-compulsivos en la sala de espera de un psiquiatra que se retrasa inesperadamente, provocando situaciones disparatadas y llenas de humor. Las funciones comienzan este jueves 1 de octubre y continúan hasta el 15 de noviembre, con presentaciones los viernes, sábados y domingos en diferentes horarios. Entradas e información en: repertorio.nyc o llamando al 212-225-9999.

Foto: Cortesía Repertorio Español

Cristian Castro en el Madison Square Garden

Cristian Castro continúa su gira “Nada… Solo Éxitos Tour 2026”, con la que recorre distintos escenarios para interpretar algunos de sus temas más conocidos. El cantante mexicano se presentará este viernes 2 de octubre a las 8 pm en el Infosys Theater, dentro del Madison Square Garden. El intérprete ratificará su vigencia musical con una producción que incluye cerca de una veintena de músicos y un escenario lleno de luces y tecnología, que lo acompañarán para interpretar éxitos como “Es Mejor Así”, “Yo Quería”, “Lloran Las Rosas”, “No Podrás” y “Azul”. Para boletos e información, consulte Live Nation o Ticketmaster.

Foto: Reforma

Festival celebra las tradiciones del BBQ

El chef Marcus Samuelsson presenta, este sábado 3 de octubre, el ‘World of Smoke Festival’, una celebración dedicada a las tradiciones de cocinar con humo y fuego alrededor del mundo. El evento reunirá, en el Resorts World New York City (110-00 Rockaway Blvd. Queens), a más de una docena de restaurantes y maestros de la parrilla, con propuestas de BBQ estadounidense, parrillada argentina, BBQ coreano, jerk caribeño y más. Participarán Dinosaur BBQ, Hill Country, Kimchi Smoke, Saigon Social, Mable’s Smokehouse, Wicked Jerk y VIBE BBQ, entre otros. La jornada también contará con música global en vivo, encabezada por The Rakiem Walker Project featuring GLRYA. El festival es gratuito y apto para toda la familia. Más información:https://rwnewyork.com.

Foto: Cortesía

Cultura griega y garífuna en concierto

Flushing Town Hall, en colaboración con Jalopy Theatre and School of Music, presenta este sábado 3 de octubre un concierto especial con KELEPOÚRI y Gogo Norales, quienes compartirán escenario por primera vez. El programa fusionará tradiciones musicales del Smyrneiko griego y de las culturas afroindígenas latinoamericanas. La jornada comenzará a las 7 pm con clases de baile garífuna y griego. A las 8 pm, ambos artistas ofrecerán presentaciones individuales antes de unirse en un final musical improvisado. El concierto se realizará en Flushing Town Hall (137-35 Northern Blvd., Queens). Entradas y más información en: flushingtownhall.org.

Desde la izquierda, KELEPOÚRI y Gogo Norales Foto: Cortesía

Los Hermanos Rosario y Toño en el United Palace

Los Hermanos Rosario y Toño Rosario llegan al United Palace (4140 Broadway) con “La Dinastía Rosario”, un concierto dedicado al merengue. La legendaria agrupación interpretará sus grandes éxitos como “La Dueña del Swing”, “Rompecintura” y “Esa Muchacha”. Toño Rosario se separó de la orquesta a finales de los 80 para emprender una trayectoria en solitario, y ahora “La Dinastía Rosario” los reencuentra para celebrar el vibrante legado musical de la familia La presentación será este sábado 3 de octubre a las 8 pm; las puertas abrirán a las 6:30 pm. Las entradas están disponibles a través de BoletosExpress y Ticketmaster.

Cortesía

Jornada familiar por la Herencia Hispana

The New York Historical celebrará el Mes de la Herencia Hispana con una jornada familiar este domingo 4 de octubre, de 11:30 am. a 2 pm. El programa incluirá una hora de cuentos temática, actividades prácticas, juegos interactivos y talleres de baile para aprender estilos tradicionales al ritmo de la música latina. Las familias también podrán conocer organizaciones comunitarias locales, conocer su trabajo en Nueva York y practicar español. La actividad será en The New York Historical (170 Central Park West, Manhattan). La entrada al programa es gratis con el boleto de admisión al museo. Para más información, visite nyhistory.org.

Foto: Cortesía The New York Historical

Arranca la NYC Off-Broadway Week

NYC Off-Broadway Week regresa con 25 producciones que ofrecerán boletos 2×1 para funciones del 5 al 18 de octubre. El programa, organizado por New York City Tourism + Conventions, incluye 15 obras nuevas y propuestas como “Alice in Wonderland” (foto), “Drunk Dracula”, “Friends! The Musical Parody”, “Gazillion Bubble Show”, “Our Sinatra”, “The Unbelievers” y “The Very Hungry Caterpillar”. Las reservas ya están disponibles y pueden realizarse en nyctourism.com/offbroadwayweek, donde también es posible consultar las producciones participantes y filtrarlas por vecindario, género y audiencia.

Foto: Giancarlo-Osaben

Limón Dance Company celebra 80 años

La Limón Dance Company continúa su celebración por el 80 aniversario con una temporada que combina obras históricas de José Limón y Doris Humphrey con nuevas creaciones de coreógrafos contemporáneos. Bajo la dirección artística de Dante Puleio, la compañía ha presentado seis estrenos mundiales y diez reconstrucciones de piezas emblemáticas durante los últimos seis años. Las funciones serán del martes 6 al sábado 10 de octubre a las 7:30 p.m., con presentaciones adicionales el sábado 10 y domingo 11 a las 2 p.m. El programa se presenta en The Joyce Theater, 175 Eighth Ave. Para entradas e información, visite joyce.org.

Foto: Kelly Puleio

Mika Leon presenta su libro ‘Cuban Soul’

La chef Mika León, fundadora de Caja Caliente, celebrará el martes 6 de octubre el lanzamiento de su primer libro de cocina, “Cuban Soul: 100 Vibrant Recipes from Mi Cocina”, con una cena especial en Platform by the James Beard Foundation ( Pier 57’s Market 57, Manhattan). De 6:30 a 9:30 p.m., los asistentes podrán disfrutar un menú inspirado en las recetas y sabores caribeños incluidos en el libro, que reúne platos caseros y recuerdos de la familia de León. El encuentro ofrecerá además ejemplares de Cuban Soul para la venta, tanto con el boleto como en el lugar. Para entradas e información, visite jamesbeard.org.