Concejo de NYC plantea más controles a bicicletas eléctricas y apps de reparto

Las bicicletas eléctricas que siguen invadiendo peligrosamente las aceras de la Gran Manzana, los ciclistas que circulan en sentido contrario y los dispositivos de alta velocidad que ponen en riesgo a los transeúntes, forman parte de un gran problema que el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York busca enfrentar con una batería de 23 propuestas para reducir las tragedias en el asfalto.

Ante las crecientes preocupaciones por la convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas, los comités de Transporte e Infraestructura, Protección al Consumidor y al Trabajador, y Seguridad Pública examinaron esta semana una serie de propuestas que abarcan desde controles tecnológicos para detectar comportamientos peligrosos, hasta mayores obligaciones para las plataformas de reparto y restricciones a determinadas bicicletas eléctricas.

Los datos divulgados por el Concejo para la audiencia de análisis de estas legislaciones muestran un deterioro en la seguridad de quienes utilizan bicicletas eléctricas: durante los primeros seis meses de 2026 se registraron 738 usuarios lesionados y 13 fallecidos, frente a 601 lesionados y 10 muertos en el mismo período de 2025.

La comparación equivale a un aumento cercano al 23% en las lesiones y del 30% en las muertes.

Estas cifras corresponden a las víctimas que conducían bicicletas eléctricas. No establecen que esos usuarios hayan causado los choques ni permiten atribuir los fallecimientos a infracciones cometidas por ellos.

Entre muertes e incidentes

Asimismo, el líder de la mayoría del Concejo y presidente del Comité de Transporte, Shaun Abreu, señaló que las colisiones relacionadas con bicicletas eléctricas han aumentado más de 30% este año.

“Escucharemos a distintos neoyorquinos afectados por los problemas de seguridad de la micromovilidad y examinaremos propuestas legislativas para enfrentarlos. Eso comienza por exigir responsabilidad a las aplicaciones de reparto, retirar de nuestras calles los dispositivos peligrosos y ayudar a los usuarios a cambiar a bicicletas más seguras mediante un programa de incentivos económicos. Estas medidas, junto con una infraestructura más segura, salvarán vidas”, refirió.

Desde 2020, el uso de dispositivos de micromovilidad ha aumentado significativamente. Aproximadamente 680,000 neoyorquinos adultos señalaron que utilizaron una bicicleta con regularidad, al menos varias veces al mes, durante el último año, de acuerdo con reportes de la cámara municipal.

Asimismo, un informe publicado en 2024 por la Contraloría de Nueva York encontró que las bicicletas eléctricas, las patinetas eléctricas y los ciclomotores estuvieron involucrados en aproximadamente el 4.5% de todas las lesiones de peatones entre 2020 y 2023.

El otro lado de esta discusión es que se estima que 65,000 repartidores utilizan bicicletas eléctricas u otros dispositivos de micromovilidad para realizar entregas en toda la ciudad, lo que representa aproximadamente el 40% del tránsito de micromovilidad.

La Ciudad: “Hemos avanzado”

La legislación vigente exige que quienes utilizan dispositivos motorizados de micromovilidad con fines comerciales cumplan requisitos adicionales, cuya fiscalización corresponde al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y al Departamento de Transporte (DOT).

Estos incluyen portar una tarjeta de identificación durante las entregas, utilizar casco y prendas reflectantes, y completar un curso de seguridad impartido por el DOT.

Las empresas que utilizan estos dispositivos con fines comerciales deben proporcionar a cada conductor una tarjeta de identificación única y equipos de seguridad tanto para los operadores como para los vehículos.

Durante la audiencia, los representantes del NYPD y del DOT defendieron el cumplimiento de estas exigencias.

“Falta mucho por hacer, pero de manera constante seguimos evaluando junto con nuestra policía la aplicación de la ley, pero además se han hecho esfuerzos muy claros para atacar parte del problema de raíz. La Administración municipal ha tomado medidas muy claras para sacar de las calles los dispositivos que violan la ley”, subrayó Mike Flynn, comisionado de DOT.

El pasado 5 de agosto el alcalde Mamdani envió órdenes de cese y desistimiento a 42 vendedores por internet para detener la comercialización de dispositivos ilegales entre clientes de Nueva York. La medida incluye bicicletas eléctricas capaces de superar 25 millas por hora o equipadas con motores de más de 750 vatios, y contempla multas de hasta $2,000 por cada venta ilegal si las empresas persisten tras recibir la orden.

Las bicicletas eléctricas, las patinetas eléctricas y las bicicletas comerciales con asistencia al pedaleo están sujetas a un límite de velocidad de 15 millas por hora en toda la ciudad de Nueva York, cuya aplicación corresponde al NYPD.

Mike Flynn, comisionado de DOT, defendió los avances de medidas municipales para sacar de las calles a los dispositivos ilegales. (Foto: Gerardo Romo – NYC City Council Office)

De mal en peor

En paralelo reportes del Departamento de Transporte (DOT) confirma que el peligro alcanza a distintas categorías de micromovilidad. Hasta el 29 de junio de 2026 habían muerto 18 usuarios de bicicletas eléctricas, patinetas y ciclomotores, frente a 16 en el mismo corte de 2025.

Las muertes de usuarios de patinetas eléctricas pasaron de tres a seis.

La discusión ocurre apenas días después de la muerte de Richard “Richie” O’Brien, de 41 años y padre de dos hijos, quien fue atropellado por un ciclista que conducía una bicicleta convencional en Central Park el pasado 23 de septiembre y falleció cuatro días después.

El caso revive la preocupación por la seguridad de los peatones y recuerda otro antecedente fatal: el de Priscilla Loke, una educadora de 69 años, atropellada por una Citi Bike eléctrica el 5 de septiembre de 2023 cuando caminaba hacia su trabajo en Chinatown. La subdirectora del programa Chinatown Head Start nunca recuperó la conciencia y murió tres días después

Hacer seguras las ciclovías

Por su parte, la concejal Julie Won puso el acento en la protección de quienes utilizan las vías destinadas a bicicletas. Según su declaración, hasta septiembre habían muerto 20 ciclistas en las calles de la ciudad, el doble que a esa altura del año anterior. Esa cifra se refiere a ciclistas en general y no exclusivamente a usuarios de bicicletas eléctricas.

“Los carriles para bicicletas están destinados a proteger a los ciclistas, no a ser un lugar donde mueran”, afirmó Won.

La concejal recordó que, después de una colisión frontal que dejó dos ciclistas muertos este verano en la ciclovía del puente Queensboro, el DOT incorporó bandas que producen vibraciones al pasar, nuevas marcas y señalización para mejorar la seguridad.

En efecto, la Intro 1066, propone extender medidas para moderar el tránsito a ciclovías en al menos 50 intersecciones de la ciudad. También exigiría estudiar su efecto sobre los choques y las lesiones y publicar los resultados. Su visión incorpora el diseño de las calles como una pieza central de la prevención.

Otras propuestas buscan intervenir directamente sobre las conductas que generan quejas. Una exigiría tecnología para detectar circulación por las aceras y reducir la velocidad de bicicletas y patinetas eléctricas de sistemas compartidos.

Otra legislación obligaría a las plataformas de reparto a emitir alertas por determinados comportamientos peligrosos y suspender nuevas asignaciones después de tres advertencias en siete días, hasta que el trabajador complete un curso de seguridad.

El paquete también contempla licencias municipales para servicios de reparto, seguros de responsabilidad por accidentes y estudios para establecer requisitos de entrega segura. Con ello, el Concejo busca que las grandes corporaciones de reparto también respondan por la seguridad en las calles.

Información y responsabilidad

Asimismo, la concejal republicana Vickie Paladino centró su posición en la necesidad de identificar dónde ocurren los accidentes, qué dispositivos intervienen y cuáles son sus consecuencias.

Su proyecto, la Intro 1052, ampliaría los reportes del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y del DOT para distinguir los choques por tipo y clase de dispositivo, ubicación, horario, lesiones y fallecimientos. También exigiría un informe anual y un mapa público interactivo.

Paladino sostuvo que esa información debe acompañarse de herramientas para identificar vehículos y operadores, y defendió mayores exigencias de licencias y registro.

“Aqui sin ningún control desde hace muchos años se ha impuesto la cultura de la bicicleta y lo que estamos viendo en un avance del caos y del desastre. Es obvio que se salió de control y no existe una verdadera aplicación de la ley”, concluyó en la audiencia de revisión en frente de funcionarios municipales.

Las propuestas examinadas: