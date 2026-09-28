Proponen mayores controles para bicicletas eléctricas y vehículos ligeros en Nueva York

Los concejales de la ciudad de Nueva York se encuentran considerando una nueva serie de medidas para bicicletas eléctricas, patinetes y ciclomotores, ya que dichos medios de transporte cada vez son más comunes y, por lo tanto, siguen causando dudas sobre la seguridad en las concurridas calles de la Gran Manzana.

El Comité de Transporte e Infraestructura del Consejo se reunirá el próximo miércoles a las 10:00 de la mañana para deliberar más de 20 proyectos de ley que abordan la seguridad de la micromovilidad, desde la represión de los dispositivos ilegales hasta una fuerte regulación de las aplicaciones de reparto y el refuerzo de la aplicación de la ley en lo que respecta a los usuarios de bicicletas y patinetes eléctricos.

La ley de Nueva York, que legalizó algunas bicicletas eléctricas en todo el estado en 2020, las divide en tres categorías:

• Las bicicletas eléctricas de clase 1 son de pedaleo asistido y proporcionan asistencia hasta 20 millas por hora.

• Las bicicletas eléctricas clase 2 pueden ser impulsadas por un motor sin pedaleo y proporcionan también asistencia hasta 20 millas por hora.

• Las bicicletas eléctricas clase 3 también pueden ser impulsadas por pedaleo y ofrecen una asistencia de hasta 25 mph.

Los usuarios de bicicletas eléctricas deben tener al menos 16 años, pero no necesitan permiso para conducir ni matrícula para circular legalmente con una bicicleta eléctrica, informó Gothamist.

Al menos tres proyectos de ley en trámite buscan particularmente retirar las bicicletas de clase 3 de las calles. Una de las propuestas, presentada en enero por la concejala Crystal Hudson de Brooklyn, prohibiría a las tiendas alquilar o vender bicicletas eléctricas de clase 3, sin multa por la primera infracción y con multas de hasta $2,000 dólares por infracciones posteriores.

Otro proyecto de ley, presentado por Hudson, prohibiría circular con bicicletas eléctricas de clase 3 por calles, parques y otros espacios públicos. Un tercer proyecto de ley, presentado por el presidente del comité, Shau Abreu, de Manhattan, crearía un programa de intercambio para que los ciudadanos puedan cambiar sus bicicletas eléctricas de clase 3 y otras que no cumplan con los requisitos exigidos por una bicicleta eléctrica de clase 1 o 2, o por un vale para comprar una.

Varios proyectos de ley se enfocan en las aplicaciones de reparto a domicilio, incluido uno presentado por la concejala Gale Brewer de Manhattan que exigiría que las aplicaciones contaran con un seguro de responsabilidad civil que cubriera los accidentes en los que se vean relacionados los empleados que hacen las entregas o que están disponibles para hacerlo.

Una de las propuestas exigiría a las aplicaciones de reparto de comida que verifiquen que las motocicletas eléctricas usadas por sus deliverys estén debidamente registradas. Otro proyecto presentado por Abreu pediría que las aplicaciones de reparto de comida presenten informes y planes de seguridad anuales a la ciudad.

En este sentido, se invitó a los neoyorquinos a testificar en persona o por medio de Zoom.

Además, hay proyectos de ley dirigidos a vehículos ilegales, incluyendo uno que exigiría al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y al Departamento de Transporte de la ciudad establecer un programa que permita a la policía probar la potencia y la velocidad máxima asistida de los dispositivos de micromovilidad presuntamente ilegales usando un dinamómetro.

Los proyectos de ley tienen implicaciones relevantes para los repartidores, quienes dependen de los vehículos de micromovilidad. El Workers Justice Project, un grupo que defiende a los repartidores, estima que hay 80,000 repartidores que usan bicicletas eléctricas en la ciudad de Nueva York.

Un intento por cambiar las normas sobre bicicletas eléctricas en el ámbito estatal, especialmente a través de la exigencia de registro, que se estancó a inicios de 2026, ya que los legisladores alegaron que no había tiempo suficiente para elaborar el proyecto de ley.

Mientras tanto, en Nueva Jersey, entró en vigencia este verano una nueva ley que modificó las clasificaciones de las bicicletas eléctricas e impuso nuevos requisitos de registro y licencia.

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