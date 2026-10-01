El Barclays Center impulsa el auge de la música latina en Nueva York

Hay noches en las que el Barclays Center deja de sentirse como una arena de conciertos tradicional. Cuando miles de fanáticos llegan para ver a figuras como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Marc Anthony, Aventura o Peso Pluma, algo cambia dentro del recinto de Brooklyn.

“Hay un verdadero sentido de pertenencia, junto con muchísima alegría y orgullo”, asegura Laurie Jacoby, vicepresidenta ejecutiva y directora de entretenimiento de Brooklyn Sports & Entertainment. “Puedes sentir cómo la cultura entra por las puertas con los fans y la arena comienza a sentirse menos como un recinto tradicional y más como un lugar de encuentro, casi como si te estuvieran recibiendo en la casa de alguien”.

Shakira estuvo en el Barclays durante dos noches seguidas el pasado mes de julio. Foto: Marcus Stevens / ESPN Images

Esa imagen ayuda a explicar una transformación respaldada también por los números. Más del 60% de todos los conciertos latinos realizados durante los 14 años de historia del Barclays Center han ocurrido desde el 2022. Durante los últimos tres años, el recinto ha presentado en promedio más de 10 espectáculos latinos anuales, que en conjunto han generado más de $100 millones en ventas de boletos y recibido a más de 800,000 asistentes.

Para Jacoby, no se trata de una moda pasajera.

“La demanda es amplia, consistente y continúa creciendo. Cruza géneros, generaciones y diferentes comunidades de fans”, explica. “La música latina es ahora una de las categorías de conciertos más fuertes del Barclays Center”.

El crecimiento tampoco depende únicamente de las grandes superestrellas. Jacoby señala que artistas que hace pocos años construían sus audiencias en clubes y teatros están llegando cada vez más rápido a las arenas, mientras nombres ya establecidos continúan regresando.

La música mexicana también ocupa espacio en el Barclays con artistas como Carín León./Foto: Cortesía Barclays Center

“Estamos viendo íconos culturales consolidados junto a artistas que llegan al nivel de arena por primera vez”, afirma. Esa combinación, junto con la constancia en ventas y asistencia, “sugiere que estamos frente a un cambio duradero en el mercado”.

Brooklyn también juega un papel fundamental. Para Jacoby, la diversidad cultural del condado se refleja tanto sobre el escenario como en las gradas.

“Las personas y los vecindarios que hacen único a Brooklyn están representados en los artistas que llegan a nuestro escenario y en las audiencias que cruzan nuestras puertas”, señala.

Esa diversidad obliga también a evitar una visión limitada de lo que significa “música latina”. En una misma programación pueden convivir reguetón, salsa, bachata, música mexicana, pop o propuestas alternativas.

“La música latina no es un solo sonido y no representa a una sola audiencia”, enfatiza Jacoby. “Incluye distintos países, culturas, generaciones y tradiciones musicales”.

“La demanda es amplia, consistente y continúa creciendo. Cruza géneros, generaciones y diferentes comunidades de fans”, asegura Laurie Jacoby, vicepresidenta ejecutiva y directora de entretenimiento de Brooklyn Sports & Entertainment./Foto: Cortesía Barclays Center

Nueva York, además, tiene una relación histórica con estos sonidos. Por generaciones, la ciudad ha sido escenario y hogar de movimientos que ayudaron a transformar la música latina en Estados Unidos. Ahora, Barclays Center busca insertarse en el siguiente capítulo de esa historia.

“Estamos ayudando a crear espacio para lo que viene”, sostiene Jacoby. “El crecimiento que estamos viendo en la arena forma parte de una evolución mucho más amplia en la música en vivo, mientras los artistas latinos continúan alcanzando nuevos niveles de influencia en Estados Unidos”.

Bad Bunny también ha visitado la importante arena de Brooklyn./Foto: Cortesía Barclays Center

Para ella, la señal más contundente está precisamente en el público. “Cuando la cultura entra por las puertas y los fans sienten que están representados, Barclays Center se convierte en algo más que un recinto”.

Y esa transformación, más que cualquier cifra, podría explicar por qué Brooklyn se ha convertido en una parada cada vez más importante para la música latina.