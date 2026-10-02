El Jardín Botánico se adorna con ofrendas mexicanas

Entre flores de cempasúchil, calaveras coloridas, alebrijes y una imponente Catrina cubierta de flores, el Jardín Botánico de Nueva York transforma este otoño uno de sus espacios en un recorrido dedicado a recordar a quienes ya no están.

La celebración de Día de los Muertos estará abierta del 3 de octubre al 2 de noviembre e incluye una ofrenda comunitaria, instalaciones florales y artísticas, talleres, música y actividades familiares.

“Espero que la gente entienda lo especial que es reservar este tiempo para recordar a las personas que hemos perdido y a quienes nos han marcado”, explicó Michaela Wright, directora de Contenido e Interpretación de Exposiciones del Jardín Botánico, durante la apertura.

Las imágenes de las Catrinas, típicas de la celebración, hacen parte de la muestra. Foto: NYBG

Para Wright, una de las piezas más especiales de la experiencia son los cempasúchiles, flores profundamente vinculadas con esta celebración. “Tienen un color brillante y un aroma precioso”, dijo. También destacó las calaveras instaladas a lo largo del recorrido, que describió como “momentos de sorpresa y alegría” capaces de reflejar el espíritu de la fecha.

Uno de los ejes de la muestra es una ofrenda comunitaria de varios niveles, donde los visitantes pueden dejar recuerdos y reflexiones dedicadas a sus seres queridos. Parte de la instalación fue curada por la artista de El Bronx, Blanka Amezkua, originaria de México.

La experiencia también conecta la tradición con la naturaleza. El recorrido incorpora mariposas monarca, papel picado, flores de temporada y alebrijes inspirados en animales presentes en el Jardín. Wright destaca que una de las grandes alegrías de la muestra ha sido vincular esas tradiciones con el mundo botánico y con plantas originarias de México y Centroamérica.

El 1 de noviembre habrá un desfile de Día de los Muertos con diferentes actividades./Foto:NYBG

El cierre promete convertirse en uno de los momentos más especiales. El 1 de noviembre habrá un desfile de Día de los Muertos con músicos, bailarines, marionetas gigantes, actividades culturales y comida.

“Va a ser realmente muy especial y multigeneracional”, adelantó Wright. “El desfile, la música, la comida, todo eso es algo que estamos esperando con mucha ilusión”.

Para más información, visite: www.nybg.org.