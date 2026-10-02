Nueva York: pronóstico del tiempo para este viernes 2 de octubre

¿Qué ropa deberías ponerte para salir este viernes en Nueva York? El pronóstico del clima para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit (29ºC) y una mínima de 59 grados Fahrenheit (15ºC). Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a sentir será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Perfectamente, ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la probabilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 61% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 44% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:53 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:37 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevén pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 57 y los 70 grados Fahrenheit (14 y 21ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 8% por la tarde y 4% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.