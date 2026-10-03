Aldi cuesta hasta 70% menos que Costco en estas 5 categorías

Aldi ofrece un menor precio por unidad que Costco en cinco categorías básicas, con diferencias que pueden llegar a 70%, según comparaciones de precios publicadas durante 2026. La estrategia para identificar qué tienda te conviene más es revisar el costo por libra, onza o pieza. Utilizarla puede ayudarte a evitar la compra de un paquete grande que parece más barato, pero que al final tiene un costo más alto por unidad.

Además, el desperdicio de alimentos comprados en exceso puede ampliar todavía más la diferencia. Por ello, siempre es recomendable cuestionar la idea de que comprar al mayoreo siempre garantiza el menor precio por unidad.

Otro factor a considerar es que Costco cobra $65 al año por su membresía Gold Star, mientras Aldi permite un libre acceso a sus tiendas.

Antes de comprar, recuerda que los precios pueden variar según la región, la fecha, la marca y la calidad, por lo que estas comparaciones sirven como referencia y no como garantía de ahorro. Revisa el precio unitario y compara productos realmente equivalentes. Una versión orgánica, una marca nacional o un grado de calidad diferente pueden justificar un precio más elevado.

Estos son los productos más baratos en Aldi:

El pollo puede costar 31% menos

Una comparación difundida en julio entre ambos almacenes encontró pechuga de pollo Kirkwood en Aldi a $2.19 por libra, frente a $3.17 por libra para Kirkland Signature en Costco. La diferencia fue de 98 centavos por libra, equivalente a casi 31% menos en Aldi.

El precio actual puede ser todavía menor: Aldi redujo sus paquetes familiares Kirkwood a $1.99 por libra desde el 23 de septiembre y mantendrá el recorte al menos hasta el 3 de noviembre. La empresa afirma que es su menor precio regular desde 2022, aunque advierte que precio y disponibilidad pueden variar por tienda.

La mantequilla de maní marca la mayor brecha

La comparación encontró mantequilla de maní Peanut Delight de Aldi a 12 centavos por onza, mientras la Kirkland Signature orgánica de Costco costaba 40 centavos por onza. Sobre esa base, Aldi resultaba alrededor de 70% más barato por onza.

No es una equivalencia perfecta: la opción de Costco era orgánica y se vendía en mayor cantidad. Si el tipo de producto no es prioritario para ti, la diferencia favorece a Aldi; si buscas específicamente una versión orgánica, debes comparar el mismo estándar antes de decidir.

Pan y café castigan el paquete grande

En una revisión realizada en el área de Dallas en mayo, el pan de masa madre de Aldi costaba 16 centavos por onza, frente a 20 centavos en Costco. En esa misma comparación, el café molido Beaumont de Aldi costaba 46 centavos por onza, mientras Kirkland Signature costó 54 centavos.

Otra revisión, hecha en el área de Boston en junio, mostró una brecha mayor en pan blanco: $1.45 por barra en Aldi y aproximadamente $2.90 por barra en un paquete doble de Costco. El costo por barra en Aldi era 50% menor, aunque las marcas y presentaciones no eran idénticas.

Pasta, frijoles y atún cuestan menos

Los productos de despensa ofrecen tres diferencias más pequeñas, pero útiles si los compras con frecuencia. En el área de Boston, Aldi superó a Costco en estas presentaciones comparadas:

Pasta penne: 98 centavos por libra en Aldi frente al costo de $1.25 por libra en Costco

98 centavos por libra en Aldi frente al costo de $1.25 por libra en Costco Frijoles negros: 85 centavos por lata de 15 onzas en Aldi frente a $1.06 por lata de 15.5 onzas en Costco

85 centavos por lata de 15 onzas en Aldi frente a $1.06 por lata de 15.5 onzas en Costco Atún en agua: 95 centavos por 5 onzas en Aldi frente al equivalente de $1.05 por 5 onzas en Costco

La pasta representaba cerca de 22% menos por libra y los frijoles costaban aproximadamente 17% menos por onza en Aldi. En términos prácticos, Aldi tiene precios más atractivos si buscas gastar menos hoy, pero no si necesitas almacenar ocho latas o cajas de una sola vez.

Leche y harina también sorprenden

Una comparación de mayo situó la leche entera Friendly Farms de Aldi en $2.85 por galón, por debajo de los $3.05 de Kirkland Signature. La misma revisión encontró harina de uso general de Aldi a 43 centavos por libra, frente a 47 centavos para un saco de 25 libras vendido en Costco.

En estos productos, las diferencias fueron menores, alrededor de 7% en leche y 9% en harina, pero Aldi exigía mucho menos desembolso inicial. Eso importa si tienes presupuesto o espacio limitados, porque el ahorro unitario de una compra voluminosa desaparece cuando una parte caduca o no se utiliza.

Costco todavía gana en algunos productos

Costco registró mejores precios unitarios en productos como arroz, aceite de canola, cereal, azúcar, sal marina con molinillo y agua embotellada en las comparaciones revisadas. El almacén sostiene en su sitio: “Usamos nuestro poder de compra para negociar el mejor valor en el mercado y luego trasladamos los ahorros a los socios”.

Aldi también está presionando los precios: casi un tercio de su surtido cotidiano cuesta menos que en 2025 y la cadena estima $86 millones en ahorros durante su campaña de otoño. “El valor es una promesa para todo el año, no una promoción”, afirmó Scott Patton, director comercial de Aldi.

Mientras tanto, la comida para consumir en casa costó 2.2% más en agosto que un año antes. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) indicó que el índice “se mantuvo sin cambios durante el mes”, pero el nivel anual confirma que ahorrar en cada unidad todavía cuenta.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las ofertas en Aldi y Costco

¿Aldi siempre es más barato que Costco?

No. Aldi ganó en productos como pollo, mantequilla de maní y pan, pero Costco tuvo mejores costos unitarios en arroz, aceite, cereal y agua en las revisiones consultadas.

¿Qué significa comparar el precio por unidad?

Es el costo calculado por una medida comparable, como libra, onza, litro o pieza. Te permite evaluar paquetes de tamaños diferentes sin dejarte llevar por el precio total.

¿Necesitas membresía para comprar en Aldi?

No. Costco sí cobra $65 anuales por su membresía Gold Star, equivalente a unos $5.42 al mes antes de impuestos aplicables.

¿Los precios son iguales en Nueva York y Nueva Jersey?

No. Las fuentes advierten que las cifras varían según ubicación, fecha y disponibilidad; revisa el precio de tu tienda y no uses estas cantidades como una tarifa nacional.

¿Comprar menos puede producir un ahorro mayor?

Sí, cuando evita desperdicios o reduce el desembolso inicial. Calcula cuánto consumirás antes de comparar únicamente el costo por unidad.

Conclusión

La ventaja de Aldi frente a Costco puede crecer durante las rebajas vigentes hasta principios de noviembre, pero ningún comercio gana todas las categorías. Si divides tu compra entre Aldi para pollo, pan y ciertos básicos, y Costco para productos duraderos que realmente consumirás, podrás proteger tu presupuesto sin convertir el supuesto ahorro del mayoreo en comida desperdiciada.

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