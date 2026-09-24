Aldi da la bienvenida al otoño con rebajas históricas: ¿Qué baja de precio?

Aldi inicia el otoño con una propuesta de sus productos habituales de precios bajos que incluye aproximadamente el 30 % de su inventario con un costo inferior al de 2025. Se trata de una amplia gama de alimentos frescos, productos orgánicos, proteínas magras y artículos básicos para el hogar.

La cadena apuesta por ofrecer las tarifas más competitivas del mercado y estima que sus clientes logran un ahorro familiar de 86 millones de dólares.

El director comercial de la empresa, Scott Patton, señaló que buscan mejorar la eficiencia de sus operaciones para trasladar estos beneficios directamente a los consumidores. Por ello, realizan inversiones adicionales para reducir los costos de los alimentos nutritivos favoritos del público, reforzando así el valor que perciben en cada visita.

Las mejores ofertas de temporada que no te puedes perder

Entre las opciones más económicas en comparación con el año pasado, destacan las siguientes rebajas:

Manzanas Honeycrisp: Disponibles a 1,99 dólares por libra, lo que representa un 35 % menos que el año anterior y marca su mínimo histórico en más de cinco años.

Disponibles a 1,99 dólares por libra, lo que representa un 35 % menos que el año anterior y marca su en más de cinco años. Pechuga de pollo Kirkwood: A la venta en paquetes familiares por 1,99 dólares por libra, su tarifa más económica desde 2022, ideal para asegurar proteínas de calidad en la dieta semanal.

A la venta en paquetes familiares por 1,99 dólares por libra, su tarifa más económica desde 2022, ideal para asegurar en la dieta semanal. Productos frescos de temporada: Descuentos especiales en uvas Autumncrisp, peras Bartlett, coles de Bruselas , calabaza butternut y calabaza espagueti. La oferta también incluye diversas variedades de manzanas y papas, hierbas frescas, ajo y guisantes.

Descuentos especiales en uvas Autumncrisp, peras Bartlett, , calabaza butternut y calabaza espagueti. La oferta también incluye diversas variedades de manzanas y papas, hierbas frescas, ajo y guisantes. Descuentos en despensa: Opciones desde café orgánico (molido y en grano), frutos secos surtidos y fruta deshidratada hasta artículos de uso diario. Además, productos muy populares como los batidos de proteínas Elevation y el chocolate Choceur registran precios inferiores a los de 2025.

Lo que debes saber antes de hacer tus compras

Estas estimaciones corresponden al periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 3 de noviembre de 2026, según destaca el sitio oficial de la cadena. Desde la compañía advierten que los precios, la disponibilidad y los ahorros reales pueden cambiar según la ubicación, y recuerdan que las tarifas de compras en línea y servicio a domicilio suelen ser superiores a las de tienda física.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 2.600 sucursales en todo el país y mantiene una proyección firme de continuar expandiendo su presencia para ofrecer comestibles asequibles y de calidad a más comunidades.

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