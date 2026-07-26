Los 10 supermercados más baratos de Estados Unidos en 2026

Elegir dónde hacer el supermercado puede ser tan importante como decidir qué comprar. Un estudio de Consumer Reports encontró que una familia puede gastar hasta 33% más en su despensa mensual si compra en las cadenas premium en lugar de las más económicas, una diferencia que se traduce hasta en cientos de dólares al año.

El análisis, realizado en nueve áreas metropolitanas de Estados Unidos durante el verano de 2025, identifica a los supermercados que ofrecen el mayor ahorro. La información cobra mayor relevancia después de que los precios de los alimentos frescos y procesados aumentaran 25.5% entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, según el Banco de la Reserva Federal de St. Louis.

Para muchas familias, la combinación entre inflación acumulada y elección de tienda equivocada puede convertirse en la diferencia entre cerrar el mes con margen o quedarse corto antes de tu siguiente pago.

El top 10 de cadenas más económicas frente a Walmart

Consumer Reports, en colaboración con la consultora Strategic Resource Group, usó a Walmart como punto de referencia nacional y comparó precios de más de dos docenas de cadenas en nueve ciudades. Estas son las diez más baratas, ordenadas de mayor a menor ahorro:

Costco Wholesale : 21.4% más barato que Walmart

: 21.4% más barato que Walmart BJ’s Wholesale Club : 21% más barato

: 21% más barato Lidl : 8.5% más barato

: 8.5% más barato Aldi : 8.3% más barato

: 8.3% más barato WinCo Foods : 3.3% más barato

: 3.3% más barato H-E-B : 0.2% más barato

: 0.2% más barato Walmart : precio base de referencia

: precio base de referencia Market Basket : 1.2% más caro

: 1.2% más caro Target : 5.9% más caro

: 5.9% más caro Wegmans: 7.6% más caro

¿Por qué Costco y BJ’s dominan el ranking de ahorro?

El modelo de venta al mayoreo explica buena parte de esa ventaja de precio de estas cadenas. Costco maneja apenas 4,000 referencias de productos, frente a las 30,000 que ofrece un supermercado tradicional, lo que le permite negociar mejores precios y reducir costos operativos.

Sin embargo, ese modelo tiene un costo de entrada: acceder a Costco requiere pagar una membresía anual de $65 dólares. En términos prácticos, esa cuota se recupera fácilmente cuando una familia hace compras grandes y periódicas, pero quizá no sea conveniente en hogares pequeños que no tienen espacio para almacenar productos a granel.

Lidl y Aldi, ambas cadenas de origen alemán, permiten ahorros similares sin cobrar membresía. Su estrategia se apoya en vender marcas privadas y exhibición de productos directamente en cajas de embarque, lo que reduce gastos de personal y de estantería.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

El detalle que puede afectar tu presupuesto según la ciudad donde vivas

Hay otro elemento que muchas familias no consideran: el ahorro de Costco no es igual en todo el país. En Boston, sus precios resultaron 37% más bajos que los de Walmart, mientras que en Virginia Beach la diferencia se redujo a 17%.

Ese mismo patrón se repite con Aldi, cuyo ahorro varió desde apenas 4% en el sur de California hasta niveles cercanos a los de Costco en Virginia Beach. Brittany Vines, editora de proyectos en Consumer Reports, explicó que esas diferencias se deben a “variaciones en el salario mínimo y los gastos de renta, así como la distancia respecto a los centros de distribución”.

Las cadenas que golpean más fuerte tu bolsillo

En el extremo opuesto de la lista aparece Whole Foods, con precios 39.7% más altos que Walmart a nivel nacional, la cadena más cara de todo el estudio. Esa brecha se amplía todavía más en ciudades específicas: llega a 48% en Dallas-Fort Worth y a 57% en Virginia Beach.

También destaca el caso de Trader Joe’s, que, pese a su reputación de precios accesibles, resultó casi 25% más caro que Walmart en promedio nacional, con picos de hasta 33% en Dallas-Fort Worth. Este comparativo resulta sorprendente para muchos consumidores que asumen que las marcas propias siempre garantizan ahorro automáticamente.

¿Qué puedes hacer esta semana para ahorrar en el súper?

Vines recomienda adoptar una estrategia de “selección cruzada” entre tiendas: “comprar artículos de despensa en una bodega mayorista, carne en un supermercado tradicional, verduras en una tienda económica como Aldi y leche en una tienda de dólar o farmacia”. Ese modelo exige más tiempo, pero puede generar un ahorro real mes tras mes.

Para quienes no tienen acceso a múltiples cadenas cerca de casa, reducir el gasto de comida resulta más difícil, aunque comparar precios en aplicaciones de tiendas cercanas sigue siendo la primera línea de defensa contra el alza de precios.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre las cadenas de supermercado más baratas en EE.UU.

¿Cuál es el supermercado más barato de Estados Unidos en 2026?

Costco Wholesale, con precios en promedio 21.4% más bajos que Walmart, según el estudio de Consumer Reports y Strategic Resource Group.

¿Vale la pena pagar la membresía de Costco?

Sí, si la familia compra en volumen y tiene espacio de almacenamiento, la cuota anual de $65 dólares se recupera con el ahorro acumulado en compras frecuentes.

¿Aldi y Lidl son más baratos sin necesidad de membresía?

Sí, ambas cadenas ofrecen ahorros de 8.3% y 8.5% respectivamente frente a Walmart, sin cobrar membresía, gracias a sus modelos de marcas privadas.

¿Por qué Trader Joe’s no es tan barato como parece?

Sus precios promedian casi 25% más que Walmart a nivel nacional, ya que su enfoque en productos de nicho y tamaños de empaque distintos eleva el costo por unidad.

¿El ahorro es igual en todas las ciudades?

No. En Boston, Costco ahorra 37% frente a Walmart, mientras en Virginia Beach esa cifra baja a 17%, debido a diferencias de renta y salario mínimo local.

Conclusión

Si la inflación en alimentos continúa presionando el presupuesto familiar durante el resto de 2026, la elección de supermercado es una de las pocas decisiones que un hogar puede controlar directamente sin sacrificar calidad de vida. La recomendación práctica para las familias es simple: antes de fijar lealtad a una sola cadena, vale la pena comparar precios de al menos dos tiendas cercanas y evaluar si una membresía mayorista compensa el ahorro a largo plazo.

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