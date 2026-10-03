Chicago: el tiempo para hoy sábado 3 de octubre

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. También somos conscientes, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 3 de octubre.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima y los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 06:49 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:29 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago tendremos nubes escasas. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 54 (12 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 3% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima