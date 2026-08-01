Investigaciones concluyen que daños en el estanque del Monumento a Lincoln no fueron por vandalismo; Trump rechaza la versión

Las nuevas evidencias recopiladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos apuntan a que los daños en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln no fueron causados por actos de vandalismo, sino por problemas en la instalación del nuevo revestimiento y fallas vinculadas al proyecto de renovación, señalan documentos judiciales citados por The Associated Press.

Los fiscales federales señalaron que información recibida posteriormente del Departamento del Interior modificó la evaluación inicial del caso contra el exatleta olímpico David Hearn, quien había sido acusado de dañar deliberadamente la piscina después de que fuera renovada como parte de los preparativos para las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos.

En un escrito de 20 páginas presentado el viernes, la Fiscalía del Distrito de Columbia afirmó que los daños eran consistentes con una instalación defectuosa realizada por el contratista encargado de la obra, así como con la presión por completar el proyecto antes de los eventos conmemorativos del aniversario nacional.

Los investigadores también indicaron que una inspección visual reciente encontró daños en distintas zonas del estanque, incluido el centro de la piscina, un área donde los fiscales consideran poco probable que un supuesto vándalo hubiera intentado desprender el revestimiento.

“Teniendo en cuenta toda esta información recién descubierta, es difícil atribuir los daños generalizados al estanque reflectante al vandalismo, y mucho menos establecer ese hecho más allá de toda duda razonable”, escribió la fiscal federal Jeanine Pirro al solicitar el sobreseimiento de los cargos contra Hearn.

La conclusión de los fiscales contradice la versión inicial sostenida por el gobierno, que había señalado que los daños fueron provocados intencionalmente. El caso contra Hearn había sido presentado como una respuesta a los daños ocurridos en uno de los lugares más emblemáticos de Washington.

Según AP, los abogados del exatleta habían argumentado desde el inicio que la piscina ya presentaba problemas antes del incidente atribuido a su cliente. Entre las evidencias mencionadas en documentos judiciales figuran filtraciones superiores al millón de galones de agua por semana, juntas de expansión que habían superado su vida útil y una rasgadura previa en el revestimiento.

Hearn, de 67 años y residente de Bethesda, Maryland, aseguró que solo tocó brevemente un fragmento del revestimiento desprendido mientras observaba el daño durante un paseo en bicicleta el 19 de junio. El ex piragüista olímpico, quien compitió en tres Juegos Olímpicos de Verano, se declaró inocente del cargo de daños a la propiedad.

Trump insiste en que hubo vandalismo

El presidente Donald Trump rechazó el sábado la conclusión de la fiscalía y defendió su afirmación de que los principales daños fueron provocados por vándalos.

En una publicación en redes sociales, Trump reconoció que “pudo haber habido alguna dificultad por parte del contratista” durante la instalación del revestimiento, pero sostuvo que “los daños principales fueron causados por vándalos”.

“Discrepo al 100% con Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia, sobre el tema del estanque reflectante”, escribió el mandatario.

Trump también difundió un video de seguridad en el que aparecen tres personas manipulando la piscina y afirmó que las imágenes muestran a alguien cortando material con un cuchillo o cúter. Sin embargo, AP señaló que en el video no se aprecia con claridad que haya ocurrido un acto de vandalismo.

La fiscalía indicó además que el Departamento del Interior proporcionó información insuficiente al comienzo de la investigación, lo que llevó a los funcionarios a basarse inicialmente en la hipótesis de que los daños habían sido provocados por terceros.

La renovación del estanque reflectante fue uno de los proyectos impulsados por Trump en la capital estadounidense. La empresa Atlantic Industrial Coatings recibió un contrato de $14.7 millones de dólares para repintar e impermeabilizar la superficie de la piscina, pero pocos días después de finalizar los trabajos comenzaron a desprenderse partes del nuevo revestimiento.

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