Departamento de Justicia pide desestimar caso contra exatleta olímpico acusado de dañar estanque del Monumento a Lincoln

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó este viernes el sobreseimiento de la causa penal contra el exatleta olímpico David Hearn, quien había sido acusado de provocar daños deliberados en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, tras concluir que las afectaciones estarían relacionadas con fallas en la instalación de la estructura y no con un acto de vandalismo. Así lo informó la agencia de noticias Associated Press.

De acuerdo con un documento judicial de 20 páginas presentado por los abogados del gobierno, la evidencia recopilada desde que se presentó la acusación revela que los daños fueron consecuencia de una “instalación defectuosa por parte del contratista” y de la presión por concluir las obras antes de los eventos organizados con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos.

La fiscal federal Jeanine Pirro sostuvo en la presentación que, con la información descubierta durante la investigación, resulta difícil atribuir el deterioro del estanque al vandalismo y, mucho menos, demostrar esa hipótesis más allá de toda duda razonable. “Considerando toda esta información recién descubierta, es difícil atribuir los daños generalizados al estanque reflectante al vandalismo”, señaló el escrito citado por AP.

Tras conocerse la solicitud de desestimación, los abogados de Hearn afirmaron que el proceso nunca debió iniciarse y acusaron al gobierno de actuar de forma precipitada.

En un comunicado, sostuvieron que el retiro del caso no elimina el supuesto abuso de poder cometido al arrestar y procesar a un ciudadano que, según afirman, no cometió ningún delito. También aseguraron que la administración estadounidense le debe una disculpa a su cliente.

Hearn, de 67 años y residente de Bethesda, Maryland, se había declarado inocente a comienzos de este mes del cargo de daños a la propiedad, considerado un delito grave. El juicio estaba previsto para comenzar el 28 de septiembre en el Tribunal Superior del Distrito de Columbia.

La acusación sostenía que el exdeportista causó daños al estanque por un valor de al menos $1,000 dólares, un delito que contempla una pena máxima de 10 años de prisión en caso de condena.

El exatleta negó haber causado los daños

Según declaró Hearn a Associated Press, fue retenido durante aproximadamente cinco horas por efectivos de la Guardia Nacional y agentes de la Policía de Parques de Estados Unidos después de detenerse junto al estanque durante un paseo en bicicleta el pasado 19 de junio.

El exolímpico explicó que únicamente introdujo la mano para examinar el revestimiento que se había desprendido recientemente y tocó brevemente un fragmento adherido al borde del estanque. Añadió que soltó la pieza inmediatamente cuando un trabajador del parque se lo pidió.

Hearn representó a Estados Unidos en tres ediciones de los Juegos Olímpicos de Verano. Su mejor actuación fue un noveno lugar en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, según el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos.

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