Un ingeniero advirtió antes de la acusación que el estanque Lincoln ya tenía daños

El presidente Donald Trump defendió hace semanas que el estanque reflectante del Monumento a Lincoln había sido vandalizado, pero un ingeniero del Servicio de Parques Nacionales había advertido ocho días antes de la acusación que el revestimiento ya presentaba desprendimientos relacionados con las obras de renovación, según documentos judiciales divulgados este miércoles.

El ingeniero envió el 11 de junio un correo al Departamento del Interior y al Servicio de Parques en el que explicó que una capa del revestimiento se había desprendido y que una franja de entre 30 y 60 centímetros podía seguir despegándose, según NBC News.

El contratista había atribuido el problema a un exceso de pulverización de poliurea en una junta perimetral. El ingeniero consideró que la capa desprendida era muy fina y no comprometía la resistencia de la superficie.

La acusación llegó ocho días después

El 19 de junio, las autoridades acusaron al ex piragüista olímpico David Hearn de destruir parte del revestimiento durante una visita al estanque.

Sin embargo, la Fiscalía reconoció ahora que la advertencia del ingeniero genera dudas sobre esa acusación.

“Estas declaraciones generan serias dudas sobre si el acusado causó daños al revestimiento”, escribió el fiscal adjunto Michael Spence en un documento presentado este miércoles.

Spence señaló que los fiscales recibieron semanas después de la acusación documentos que indicaban que el material desprendido podía ser “un exceso de pintura, de poco o ningún valor”.

Trump mantiene que hubo vandalismo

La Fiscalía de Washington retiró el 31 de julio los cargos contra Hearn después de recibir documentación del Departamento del Interior que apuntaba a una instalación defectuosa de Atlantic Industrial Coatings.

Trump cuestionó la decisión y acusó a la fiscal Jeanine Pirro de cometer un “error”, al tiempo que mantuvo su versión de que el estanque había sido vandalizado.

La Fiscalía ahora pide que el caso sea desestimado sin perjuicio, lo que permitiría presentar nuevamente cargos. La defensa de Hearn busca impedir cualquier nuevo procesamiento y lo califica de posible “procesamiento por motivos políticos”.

Sigue leyendo:

• Trump evalúa destituir a fiscal por el fallido caso de vandalismo en el estanque de Washington

• Investigaciones concluyen que daños en el estanque del Monumento a Lincoln no fueron por vandalismo; Trump rechaza la versión

• Departamento de Justicia pide desestimar caso contra exatleta olímpico acusado de dañar estanque del Monumento a Lincoln