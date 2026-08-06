Trump dice que Pirro cometió un “gran error” en el caso del estanque, pero descarta reemplazarla

El presidente Donald Trump dijo que la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, cometió un “gran error” al retirar un caso por supuesto vandalismo relacionado con las obras del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, pero aseguró que no pretende apartarla del cargo.

“Creo que tomó una decisión terrible. Eso no significa que vaya a cambiar”, respondió Trump en una entrevista telefónica con NBC News al ser preguntado sobre si estaba satisfecho con Pirro y si contemplaba sustituirla.

El mandatario fue especialmente duro al referirse al cierre del proceso contra el atleta olímpico David Hearn, al considerar que sí existieron daños provocados deliberadamente en el estanque.

“Ella dijo que no hubo vandalismo. Hubo un vandalismo tremendo”, afirmó Trump. “Así que cometió un error terrible. No entiendo por qué hizo algo tan estúpido”.

La decisión de Pirro había provocado un enfrentamiento con Trump a principios de esta semana durante una reunión en el Despacho Oval, según NBC News.

La Fiscalía del Distrito de Columbia explicó posteriormente en un documento presentado ante el tribunal que nuevas pruebas proporcionadas por el Departamento del Interior llevaron al Departamento de Justicia a concluir que los desperfectos no fueron consecuencia de actos vandálicos.

Según la Fiscalía, los documentos apuntaban a que los daños en el revestimiento del estanque fueron provocados por una instalación defectuosa realizada por la empresa contratista Atlantic Industrial Coatings.

Pirro sostuvo que resultaba difícil atribuir el deterioro generalizado de la superficie al vandalismo y, además, demostrar esa hipótesis más allá de toda duda razonable.

Trump mantiene su versión sobre los daños

Trump, sin embargo, insistió en que el estanque sí sufrió actos de vandalismo y cuestionó que el caso no continuara adelante.

“Cuando hay un testigo, ¿por qué no se lleva el caso más lejos?”, preguntó el presidente.

Trump y el secretario del Interior, Doug Burgum, han respaldado esa versión y han señalado imágenes en las que aparece al menos una persona manipulando una zona deteriorada del revestimiento.

La Fiscalía ha respondido que esa explicación no permite justificar los daños extendidos por toda la piscina, incluidos los ubicados en su parte central.

El presidente también defendió las obras realizadas en el estanque y aseguró que la estructura llevaba décadas sin funcionar correctamente.

“Miren, esto no ha funcionado correctamente desde 1922. La llenamos por completo. Hubo actos de vandalismo absolutos y tenemos testigos”, sostuvo.

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