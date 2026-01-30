Calefacción y agua caliente en Nueva York: qué exige la ley y cómo denunciar incumplimientos en invierno

Con la llegada del clima invernal, la ciudad de Nueva York recuerda a los residentes que la calefacción y el acceso al agua caliente no son un lujo, sino derechos básicos protegidos por la ley.

Cada año, miles de inquilinos enfrentan problemas por la falta de estos servicios esenciales, una situación que puede afectar gravemente la salud, especialmente de niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas preexistentes.

Para evitar abusos y garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, la ciudad aplica normas estrictas conocidas como las “Heat Season Regulations”, supervisadas por el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés). Estas regulaciones establecen obligaciones claras para los propietarios y ofrecen mecanismos de denuncia accesibles para los inquilinos.

En Nueva York, la temporada oficial de calefacción se extiende del 1 de octubre al 31 de mayo. Durante este periodo, los propietarios están legalmente obligados a proporcionar calefacción adecuada en todos los apartamentos residenciales cuando las temperaturas exteriores descienden.

El objetivo de esta normativa es prevenir riesgos asociados al frío extremo, como hipotermia, enfermedades respiratorias y el uso de métodos peligrosos de calefacción improvisada dentro de los hogares.

Requisitos legales de temperatura interior

El HPD establece parámetros específicos que los dueños de edificios deben cumplir durante la temporada de calefacción:

* De 6:00 a.m. a 10:00 p.m., si la temperatura exterior baja de 55°F (13°C), el interior de los apartamentos debe mantenerse en al menos 68°F (20°C).

* De 10:00 p.m. a 6:00 a.m., la temperatura interior no puede ser inferior a 62°F (17°C), independientemente de la temperatura exterior.

Estas medidas buscan asegurar un ambiente habitable durante todo el día y la noche, incluso en las madrugadas más frías del invierno neoyorquino.

Agua caliente: una obligación todo el año

A diferencia de la calefacción, el suministro de agua caliente no es estacional. La ley exige que los propietarios proporcionen agua caliente los 365 días del año, a una temperatura constante mínima de 120°F (49°C).

La falta de agua caliente para bañarse, lavar utensilios o realizar tareas básicas de higiene también constituye una violación grave del código de vivienda. El HPD considera este incumplimiento como una infracción que puede derivar en sanciones económicas y acciones legales.

El agua caliente nunca debe faltar en tu vivienda. (Foto: Shutterstock)

Qué hacer si no hay calefacción o agua caliente

Cuando un inquilino detecta la falta de calefacción o agua caliente, el primer paso recomendado es notificar directamente al conserje, administrador o propietario del edificio. En muchos casos, el problema puede resolverse rápidamente sin intervención oficial.

Sin embargo, si la situación persiste, los residentes tienen derecho a presentar una denuncia formal ante la ciudad de Nueva York. Esto puede hacerse de varias maneras:

1) Llamando al 311, disponible las 24 horas.

2) A través del portal 311ONLINE.

3) Usando la aplicación móvil 311MOBILE.

Personas con discapacidad auditiva pueden comunicarse mediante la línea TTY al (212) 504-4115.

Una vez registrada la queja, el HPD intenta contactar al propietario para exigir la corrección inmediata del problema. Si no hay respuesta o el incumplimiento continúa, la agencia puede enviar inspectores al inmueble y escalar el caso.

Multas y consecuencias para los propietarios

Las sanciones por violar las normas de calefacción y agua caliente pueden ser significativas. De acuerdo con el HPD, las multas incluyen:

* Entre $250 y $500 dólares por día por una primera infracción.

* Entre $500 y $1,000 diarios por infracciones repetidas en el mismo edificio o dentro del mismo año calendario.

Si el propietario no paga las multas impuestas, la ciudad puede dictar una sentencia civil contra el dueño y la propiedad, además de buscar la ejecución judicial del cobro. En casos extremos, el HPD puede ordenar reparaciones de emergencia y facturar el costo directamente al propietario.

Apoyo para pagar servicios de energía

Para los residentes que atraviesan dificultades económicas, la ciudad de Nueva York ofrece el Programa de Asequibilidad de Energía, que proporciona descuentos mensuales en las facturas de servicios públicos. Este programa está diseñado para ayudar a hogares de bajos ingresos a mantener el acceso continuo a electricidad, gas y calefacción durante todo el año.

Los interesados pueden registrarse en línea a través del portal oficial de la ciudad. Además, la ley estatal de Nueva York prohíbe los cortes de energía entre el 1 de noviembre y el 15 de abril, una protección clave durante los meses más fríos.

Para recibir orientación adicional o presentar quejas relacionadas con servicios públicos, los residentes pueden comunicarse con el Departamento de Servicios Públicos del Estado de Nueva York (NYS DPS, por sus siglas en inglés) al 800-342-3355.

Conocer estos derechos y recursos es fundamental para que los inquilinos puedan exigir condiciones dignas de vivienda y enfrentar el invierno neoyorquino con mayor seguridad.

