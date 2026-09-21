Mamdani confirma inspecciones obligatorias ante reclamos de inquilinos por falta de calefacción

La ciudad de Nueva York investigará todas las quejas individuales que presenten los inquilinos respecto a la calefacción, declaró el alcalde Zohran Mamdani.

Esta iniciativa, que tiene como objetivo reformar la manera en que la ciudad responde a las quejas por falta de calor, se lanzará en poco más de una semana y media, cuando comience oficialmente la temporada de frío el 1 de octubre.

Asimismo, cambia la política municipal previa que permitía consolidar numerosos informes de un mismo edificio. City Limits indicó en abril que la política antigua permitía a la ciudad archivar miles de informes individuales sin investigarlos en profundidad.

Mamdani expresó ante otros alcaldes de todo el mundo en la Cumbre Urbana 20 de 2026 que la ciudad escuchó en diferentes oportunidades a los residentes manifestar su preocupación sobre la calefacción en una serie de audiencias sobre “abusos en el alquiler” que su administración realizó para los inquilinos este año.

“Y [este cambio] es el resultado de que los inquilinos se presentaran en estas audiencias y dijeran: ‘Para mí, una de las maneras más rápidas de sentir alivio, si eso es lo que les interesa, es asegurarme de tener calefacción y saber cómo resolver el problema cuando no la tengo'”, apuntó Mamdani sobre la iniciativa.

El alcalde se comprometió a reformar el proceso de quejas por calefacción excesiva cuando presentó un plan de vivienda en el mes de mayo, y su oficina señaló en un informe sobre las audiencias por estafas en los alquileres hechas este verano que los inspectores “deberán intentar inspeccionar todos los apartamentos que presenten quejas no anónimas”, sin tener en cuenta las quejas duplicadas de múltiples personas en un mismo edificio. Pero el informe indica que las quejas numerosas de un mismo apartamento sí se pueden considerar duplicadas.

Entre otras reformas surgidas de las audiencias, se incluyen permitir que los inquilinos programen inspecciones del edificio y mejorar los tiempos de respuesta para las quejas sobre deterioro en los ascensores, informó Gothamist.

En este caso, la ciudad exige a los dueños de edificios que proporcionen calefacción a los inquilinos entre el 1 de octubre y el 31 de mayo. Entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, si la temperatura de afuera desciende por debajo de los 55 °F, la temperatura del interior debe ser de al menos 68 °F.

Aparte, entre las 10:00 de la noche y las 6 de la mañana, la temperatura interior debe ser de al menos 62 °F.

Los neoyorquinos pueden presentar quejas sobre el calor en edificios residenciales llamando al 311 o a través de su portal en línea.

Según la página web, antes de presentar una queja, los inquilinos deben intentar resolver los problemas con sus arrendadores, administradores o conserjes. Posteriormente, el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda investigará las quejas.

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