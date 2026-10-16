HEAP en Nueva York abre el 2 de noviembre: quién califica y cuánto puede recibir

El Programa de Asistencia Energética para el Hogar de Nueva York (HEAP) abrirá el 2 de noviembre. La ayuda está dirigida a hogares elegibles que necesitan apoyo para pagar la calefacción durante el invierno. El estado espera emitir alrededor de 1.5 millones de beneficios, una cifra similar a la de la temporada anterior.

Más de 1.1 millones de hogares y adultos mayores recibirían el beneficio automáticamente, según la gobernación. Esto incluye a muchas personas inscritas en programas como SNAP o Asistencia Pública. Quienes no reciban el pago de forma automática podrán solicitarlo desde el 2 de noviembre.

Quiénes pueden solicitar HEAP

La elegibilidad depende de los ingresos y el tamaño del hogar. También pueden calificar las personas que reciben SNAP, Asistencia Temporal o SSI, siempre que cumplan los demás requisitos del programa.

Para una familia de cuatro integrantes, el ingreso bruto puede ser de hasta $6,852 al mes —$82,230 al año—. El estado permite solicitar la ayuda a propietarios e inquilinos, incluso si el costo de la calefacción está incluido en el alquiler.

El beneficio puede variar según la fuente de calefacción y la composición del hogar. La normativa de elegibilidad también contempla requisitos de estatus migratorio y un número de Seguro Social válido para los miembros del hogar.

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Cuánto puede entregar HEAP para calefacción

Para esta temporada, Nueva York aumentó los beneficios base para hogares que reciben combustible a domicilio. Quienes usan aceite, queroseno o propano podrán recibir hasta $990; quienes se calefaccionan con leña, pellets o carbón, hasta $700.

Algunos hogares pueden recibir suplementos: $61 adicionales si sus ingresos están dentro del nivel establecido por el programa y $35 más si vive allí una persona de 60 años o más, un menor de 6 años o alguien con una discapacidad permanente. Estos montos no corresponden a todos los solicitantes: la cantidad final depende de las condiciones de cada hogar.

Cómo solicitar la asistencia

Desde el 2 de noviembre, los residentes de la ciudad de Nueva York podrán presentar la solicitud en línea a través de Access NYC. Quienes vivan fuera de la ciudad pueden hacerlo en MyBenefits. También se aceptan solicitudes por correo o en persona en los departamentos locales de servicios sociales.

La ayuda regular se concede una vez por temporada. El beneficio de emergencia de HEAP, destinado a hogares que enfrentan un corte de calefacción o están por quedarse sin combustible, abrirá el 4 de enero de 2027.

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