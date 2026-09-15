Trump arremete contra jueces de la Corte Suprema que frenaron restricciones sobre el voto por correo

Donald Trump expresó su rechazo a las decisiones de la Corte Suprema luego de que esta bloqueara una iniciativa ejecutiva para alterar las reglas del voto por correo de cara a las elecciones de medio mandato, lo que provocó su reacción y crítical, la cual fue expresada desde la plataforma Truth Social, donde criticó el desempeño de los jueces.

“Estas no son las personas que entrevisté para formar parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos; son simplemente una sombra de lo que fueron”, manifestó.

Republicans just got another bad decision from the United States Supreme Court, one that the Court System took forever to give, and then blamed it, in part, on no time left to implement a solution to our totally CORRUPT and out of control Mail-In voting “disaster,” which is a? pic.twitter.com/warB9JdotC — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 15, 2026

Durante la votación sobre las normativas electorales, la mayoría de magistrados respaldó el freno a la medida, incluyendo a los tres jueces designados por Trump en su anterior mandato: Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett. Solo los magistrados Samuel Alito y Clarence Thomas votaron a favor de permitir la aplicación del plan oficial.

“¡La Corte Suprema realmente le ha fallado a nuestro país!”, agregó Trump, quien añadió que “algunos magistrados están aterrorizados por estos demócratas enloquecidos y depravados, y son totalmente incapaces de demostrar el coraje necesario para salvar a nuestra América”. Sin embargo, calificó a Alito y Thomas como “leyendas”.

Antecedentes de decisiones judiciales y agenda gubernamental

La reciente raccción de Trump se suma a pronunciamientos previos del tribunal que detuvieron otras de sus políticas, como los intentos de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento y la fijación de aranceles comerciales masivos.

En tal sentido, el mandatario aseveró que el órgano judicial está “costándole a Estados Unidos billones de dólares con fallos terriblemente malos, de tal magnitud que a nuestro país no le será fácil recuperarse o sanar”.

También argumentó que “es un Tribunal que pasará a la historia por haber dictado algunas de las decisiones más destructivas, hirientes y perjudiciales de la historia de nuestro país”.

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