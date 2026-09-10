Trump ofrece $5,000 dólares a cada adulto si los republicanos ganan las elecciones de medio término

El presidente Donald Trump anunció la propuesta de otorgar un pago directo de $5,000 dólares a cada adulto del país. La medida está condicionada a que el Partido Republicano mantenga la mayoría en ambas cámaras del Congreso tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El anuncio se produjo el miércoles durante la Convención Nacional Republicana en Texas, donde el mandatario vinculó los fondos de esta transferencia a los ingresos fiscales obtenidos por la política comercial de la Casa Blanca.

Según el mandatario, la economía de los Estados Unidos está “haciendo una fortuna” mediante la recaudación tributaria de las tarifas de importación.

“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener $5,000 dólares”, declaró Trump, quien no precisó los mecanismos de implementación ni el diseño del programa.

Panorama electoral y proyecciones

Las elecciones de término medio renovarán la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado. En tal sentido, las proyecciones de la plataforma Decision Desk HQ, citadas por EFE, otorgan ventaja al Partido Demócrata en la Cámara Baja y señalan un escenario de empate en las probabilidades sobre el control del Senado.

La convención del partido, extendida entre miércoles y jueves, incluyó la participación de funcionarios del gabinete, legisladores y figuras públicas conservadoras. Las intervenciones abordaron la gestión gubernamental en materia económica y fronteriza.

Antecedentes sobre transferencias directas

Anteriormente, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, planteó un dividendo para 79 millones de hogares sin ejecutarse posteriormente.

Asimismo, durante las disputas comerciales de este año, se planteó la distribución de cheques por $2,000 dólares dirigidos a sectores de ingresos medios y bajos, iniciativa que tampoco fue implementada.

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