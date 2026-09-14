Suprema Corte rechaza por ahora restricciones de Trump al voto por correo antes de las elecciones legislativas

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes, por ahora, la solicitud del gobierno de Donald Trump para aplicar nuevas restricciones al voto por correo, una decisión que permite a los estados continuar utilizando los procedimientos vigentes mientras avanzan las elecciones de medio término de noviembre.

La resolución se produce mientras varios estados ya comenzaron a distribuir las boletas por correo y después de una serie de batallas judiciales sobre el alcance de la autoridad federal para modificar las reglas de votación. La decisión tiene especial relevancia porque cerca de un tercio de los estadounidenses utiliza el voto por correo.

La agencia Associated Press informó que la administración Trump había recurrido nuevamente a la Corte Suprema para intentar poner en marcha las restricciones antes de los comicios, argumentando que el control federal sobre el Servicio Postal permite establecer requisitos para el manejo de las boletas.

El plan contempla que los estados adopten un formato uniforme para los sobres utilizados en las boletas federales y que entreguen al Servicio Postal listas de los votantes habilitados mediante un portal electrónico. Bajo el esquema propuesto, el servicio postal podría negarse a transportar boletas de estados que no cumplieran con esos requisitos.

Sin embargo, funcionarios electorales advirtieron que implementar una modificación de ese alcance a pocas semanas de las elecciones sería prácticamente inviable. Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin ya habían comenzado a enviar boletas cuando el nuevo sistema todavía no estaba operativo, señaló AP.

Las preocupaciones aumentaron después de que un denunciante del Servicio Postal advirtiera que el sistema informático desarrollado para aplicar las nuevas reglas estaba siendo construido con rapidez y presentaba problemas que podrían provocar que millones de boletas no fueran procesadas correctamente. Un solo error en un código de barras, de acuerdo con esa denuncia, podría afectar lotes completos de boletas.

Funcionarios electorales demócratas y organizaciones defensoras del derecho al voto llevaron las restricciones ante los tribunales y argumentaron que el presidente carece de autoridad constitucional para modificar de esa manera las reglas electorales estatales a las puertas de una elección nacional.

Tribunales federales inferiores bloquearon la implementación del plan. Entre ellos estuvo la jueza Indira Talwani, designada por el propio Trump, quien emitió una orden preliminar contra la aplicación de las medidas.

Este lunes, otro juez federal, Carl Nichols, también bloqueó la puesta en marcha de las nuevas reglas, en una decisión que coincidió con el momento en que la disputa llegaba nuevamente ante la Corte Suprema.

La Corte Suprema ya había intervenido previamente en el litigio, pero en aquella ocasión no resolvió la cuestión de fondo sobre la legalidad de las restricciones. La decisión de este lunes mantiene por ahora los procedimientos de voto por correo que los estados venían utilizando.

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