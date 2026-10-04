Adamari López se sincera sobre sus planes de retiro

La conductora puertorriqueña Adamari López reveló que ha estado pensando en sus planes a futuro una vez que decida bajar su carga laboral y entrar en una especie de retiro.

La conductora de “Desiguales” se sinceró sobre este tema con su amiga Chiquibaby, en el reciente episodio de su podcast, Ada y Chiqui de Show. En la conversación, la también actriz reveló que ha empezado su planificación financiera e incluso ha consultado a profesionales al respecto para saber cuál sería el mejor momento para retirarse o bajar la carga laboral sin perder el estilo de vida que lleva actualmente.

“Me consulto con él cada seis meses y le pregunto cuándo sería un tiempo en que a lo mejor, si sigo trabajando y agarrando cosas de trabajo que me gusten y económicamente una cantidad de dinero que me sustente, ¿a qué edad yo me puedo retirar y puedo mantener el estilo de vida que tengo hasta ahora?”, dijo.

Adamari aclaró que no planea retirarse por completo, sino reducir la intensidad de su agenda y dedicarse a proyectos que realmente le gusten. Con eso en mente, la conductora boricua ha pensado en retirarse a los 67 años, actualmente tiene 55 años, por lo que todavía tiene más de una década para seguir planificando su futuro.

La declaración de Adamari López sobre sus planes de retiro se dio luego de que en un podcast tocaron el tema de un comentario que hizo el actor Eugenio Derbez sobre el desgaste que puede causar dedicarse a una carrera tan demandante dentro de la industria del entretenimiento. López se cuestionó si el ritmo de vida laboral que lleva actualmente le permite pasar suficiente tiempo con su hija Alaïa.

Recientemente, la actriz rechazó un proyecto teatral porque los horarios de ensayos y funciones interferían con las actividades de su hija durante la semana.

Actualmente, Adamari López está participando en varios proyectos profesionales. Es coconductora del programa “Desiguales” de Univisión tras su despido de Telemundo en 2023. También es conductora del podcast “Ada y Chiqui de Show” junto con su amiga y colega Chiquibaby.

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