¿Quién es mejor?, el nuevo reality de talentos que se estrena este domingo por Univisión

Este domingo llega a Estados Unidos el reality show de talentos que representó un gran éxito en México, “¿Quién es mejor?”, a través de las pantallas de Televisa Univisión a partir de las 11:00 p.m. ET, 8:00 p.m. PT y 8:00 p.m. CT.

Esta producción resaltará los talentos extraordinarios de las personas, sin ninguna categoría específica. Mostrarán desde habilidades artísticas hasta acrobáticas, la mayoría bastante inusuales. Será transmitido durante siete semanas, cada domingo, e igualmente podrás disfrutarlo por medio de la plataforma de Vix.

Dinámica

La dinámica de participación básicamente será libre y el panel de expertos tendrá una evaluación conjunta, en la que deliberarán quién será el ganador en tres rondas. Aunado a eso, los participantes estarán divididos por bloques y, cuando los jueces seleccionen a algún participante de esa ronda, no tendrán oportunidad de ver a los demás talentos que sean parte de ese bloque.

Aunque no hay calificación numérica, el panel de expertos tiene la opción de acabar con una participación que consideren muy mala con una palanca y el público puede tener la potestad de considerarlo “lo peor” de la noche si así lo desean.

¿Cómo llegarían a la final?

Cada emisión clasifica a dos concursantes: uno elegido por los expertos como “Lo Mejor de la Noche” y otro rescatado por el voto del público. Tras seis programas regulares, 12 finalistas compiten en la gran gala de cierre.

Parte del equipo del programa

La conductora oficial de esta competencia será Marie Claire Harp, mientras que su acompañante en la copresentación será Arana Lemus.

Por su parte, los jueces serán cuatro, iniciando con Adamari López, Michelle Rodríguez, Yordi Rosado y Mauricio Barrientos.

Esto dicen parte de las protagonistas del reality de talentos

Todo el equipo que forma parte de este proyecto se muestra completamente entusiasmado, debido a que se trata de un formato bastante diferente al tipo de realities que se están transmitiendo actualmente y es un programa que puede ser visto por todo público, porque de hecho, podrán participar hasta niños para demostrar su talento.

Durante el programa de esta cadena, “Desiguales”, Marie Claire, Adamari López y Arana Lemus estuvieron dando sus perspectivas sobre el gran proyecto que está a punto de estrenarse.

“Es un sueño hecho realidad”, fue lo primero que expresó la presentadora venezolana, a lo que añadió: “Somos partícipes de alguna manera u otra de la realización de un sueño de cada uno de los participantes“.

Mientras que la colombiana Arana Lemus resaltó que una de las cosas más importantes que tiene este reality es la inclusión, debido a que, dependiendo del talento de la persona, puede sentirse excluido en la cotidianidad de la humanidad, algo que no sucederá en “¿Quién es mejor?”.

“Hay niños, hay adultos, hay cantantes, hay malabaristas“, resaltó Adamari López, recalcando la diversidad de espectáculos extraordinarios que podrán divisar los seguidores en su hogar.

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