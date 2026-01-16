Adamari López descubre algunos secretos de la villa de ¿Apostarías por mí? 

Una villa en Brasil es el escenario elegido para que ocurran los distintos momentos entre las parejas que participación en el reality show ¿Apostarías por mí?, de la cadena Univision.

A pocos días de su estreno, la presentadora de televisión Adamari López, del programa Desiguales, conoció algunos detalles de cómo es este lugar.

Una de las principales preguntas que hizo la boricua a Patricio Cordero, productor del reality show, fue cómo será la distribución de los cuartos, algo que no quiso revelar, ya que anunciarán el domingo cómo quedarán divididos los participantes.

Lo que sí contó es que hay un terreno de grandes extensiones en donde harán las distintas competencias. “Tenemos tres o cuatro pistas de competición, unas más grandes que otras, unas en interior y otras en exterior. Ellos vienen a competir y a generar debate”, comentó en la conversación.

Para vigilar a los concursantes, hay más de 60 cámaras, con las que transmitirán 24/7 las distintas incidencias que ocurran.

Acerca de cómo será la dinámica de limpieza y preparación de comida, el productor dijo que todo dependerá de ellos. “Si ellos quieren tener la casa limpia y comer bien, se tienen que organizar y hacer acuerdos”, afirmó Acero.

En la villa habrá un terapeuta que hará distintas sesiones, debido a los momentos que los participantes pueden enfrentar. “Adicional tendrán un acompañamiento las 24 horas, todos los días”, afirmó.

¿Apostarías por mí? será estrenado por Univision este 18 de enero bajo la conducción de Alejandra Espinoza y Alan Tacher. En el reality show habrá un panel conformado por Cecilia Galliano, Lupillo Rivera y Jorge Lozano, quienes estarán encargados de analizar los momentos más importantes que se registren en la competencia.

Sigue leyendo: