Adamari López y Chiquibaby hablan de los sueldos de los presentadores de TV

Las conductoras de TV, Adamari López y Chiquibaby, hablaron de los salarios que tienen en la actualidad los presentadores, algo que consideran ha cambiado mucho con el paso del tiempo.

En su podcast Ada y Chiqui De Show respondieron a una pregunta de la audiencia relacionada con los sueldos en la industria del entretenimiento.

“Pagan muy poco, actualmente no pagan lo que pagaban antes”, confesó la presentadora del programa ¡Siéntese Quien Pueda!, de la cadena Univision.

Su compañera le completó la idea: “La gente que trabaja en la TV primero tiene que ver el rol que va a hacer en el show en el que estés, cuántas personas están, a lo mejor tu trayectoria, también influye si tienes un contrato de larga duración o si es por episodios. Eso varía muchísimo”.

Adamari López continuó: “Yo creo que antes se pagaba muchísimo más de los presupuestos que se pagan ahora”.

Reconoció que no hay sueldos soñados porque las televisoras enfrentan coyunturas económicas.

Por su parte, Chiquibaby comentó que las redes sociales han afectado un poco, debido a que la gente ha cambiado la forma de consumo de contenido.

En el podcast hablaron de cómo hay una disparidad en el mercado hispano en los Estados Unidos y el anglosajón, otro factor que incide en el tema salarial.

Chiquibaby también afirmó: “Hay gente que dice ‘ay, yo quisiera estar en la tele para ser millonaria’, y nosotros les decimos que no somos millonarias, que vivimos bien pero que trabajamos mucho”.

La curiosidad del público hizo que revelaran que un conductor de TV hispana, muy bueno en su trabajo, puede ganar unos $300.000 dólares al año, mientras que uno en inglés puede rondar los $13 millones de dólares.

