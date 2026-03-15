Adamari López disfruta de São Paulo junto a Chiquibaby 

La conductora de televisión Adamari López disfrutó junto a su comadre Chiquibaby de la ciudad brasilera de São Paulo, en Brasil, a propósito del final de temporada del reality show ¿Apostarías por mí?, que transmite la cadena Univision.

En redes sociales, la boricua ha mostrado algunos lugares de la ciudad que, según ha comentado, le han encantado, no solo por la arquitectura, sino también por la calidez de la gente.

En una reciente publicación en Instagram, la ‘Chaparrita de Oro’, como también es conocida, dijo: “Qué bonita experiencia Sao Paulo. Agradecida por las oportunidades, por el equipo maravilloso, por conocer esta ciudad tan linda y por la felicidad de encontrarme con algunos de ustedes, abrazarlos y decirles lo agradecida que estoy por el apoyo y cariño que me dan”.

Las fotografías mostraron a la conductora recorrer algunos lugares emblemáticos de la ciudad como el Beco do Batman, conocido por sus murales y vibra callejera.

Chiquibaby tampoco se quedó atrás y por eso publicó: “Amo el vibe de Brasil . Es todo lo que me encanta: la moda, la música, la alegría y lo colorido. Aquí algunas fotitos desde São Paulo. Día libre y nos vamos de shopping 🤭 (miren la última foto)”.

En redes sociales, muchos usuarios reaccionaron a este viaje de Adamari López y Chiquibaby, que aunque es por motivos laborales, han podido tener un rato de esparcimiento en esta ciudad.

“Ada, ¡gracias por visitar mi ciudad! ¡Mi Brasil es un país increíble! ¡Venga más veces! Va al nordeste a conocer las playas brasileñas”, “Qué linda, conociendo Brasil”, “Brasil, recorrerlo es espectacular, su gente maravillosa y unos paisajes maravillosos”, fueron algunos mensajes que se leyeron.

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