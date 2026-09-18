Ben Affleck explica por qué sacó del reparto de “Animals” a su exesposa Jennifer Garner

Uno de los actores y directores más exitosos de la industria de Hollywood es Ben Affleck, quien espera ratificarlo con su nueva producción a estrenar, “Animals”, la cual inicialmente tenía como protagonista a su exesposa Jennifer Garner, pero finalmente prefirió sacarla del rodaje y recientemente contó la verdadera razón en una entrevista para el portal Entertainment Weekly.

Affleck consideraba que Garner era perfecta para interpretar el personaje principal, pero terminó quedándose con la opción de Kerry Washington, quien igualmente hizo un gran trabajo.

“Todavía querría trabajar con ella en el futuro, pero lo que no quieres hacer es tomar la carga que trae el público y que juegue en tu contra”, expresó el director sobre la decisión que terminó modificando el reparto del film.

¿Por qué Ben Affleck optó por desistir de la opción de Jennifer Garner?

“Animals”, cinta que está bajo la dirección de Affleck, tuvo un proceso un poco complejo de producción, iniciando sus grabaciones en 2024, pero viéndose obligados a detenerlas por un tiempo y luego retomarlas, según la confesión de Ben.

En la primera etapa, quien acompañaría a Garner en los roles protagónicos era Matt Damon, quien estuvo en esa fase inicial, pero tras el parón tuvo que abandonar la entrega porque ya estaba trabajando en “The Odyssey”. Por lo tanto, Ben Affleck tuvo que asumir las riendas como protagonista y eso lo obligó a cambiar de actriz para evitar comentarios que podían afectar la película.

“Pensé: ‘Dios, Jen Garner sería increíble para este papel’”, recordó. Y agregó: “Puede aportar algo interesante que no hizo, que yo sé que puede hacer, que no creo que haya tenido la oportunidad de hacer en una película”.

Cabe destacar que fue una decisión que tomó junto a su exesposa y madre de sus tres hijos, y ambos estuvieron de acuerdo: “Hablé con Jen, y ella dijo: ´No queremos hacer eso. Solo te traes carga´”.

¿Cuándo se estrena “Animals”, la cinta dirigida y protagonizada por Ben Affleck?

“Animals” es un thriller criminal dirigido, protagonizado y coescrito por Ben Affleck. Su fecha de estreno está pautada para el próximo 9 de octubre en la plataforma de Netflix y también será proyectada en algunas salas de cine.

Esta entrega está ambientada en la ciudad de Los Angeles, con un político llamado Mark Kimball (Affleck) que se lanza como candidato a la alcaldía. Su popularidad lo llevó a ser el blanco del secuestro de su hijo y, junto a su esposa, Abigail (Kerry Washington), harán todo lo posible por recuperarlo.

Esa situación lo lleva a poner en riesgo muchas cosas, principalmente su campaña política tras caer en una red de engaños, y el temor por ver sus vidas con la posibilidad de desmoronarse crece cada vez más. El film explora las zonas grises de la moralidad y los límites a los que están dispuestos a llegar los padres para proteger a sus hijos.

En el reparto principal, aparte de Kerry Washington y Ben Affleck, destacan figuras como las de Steven Yeun, Gillian Anderson, Luis Gerardo Méndez, Adriana Paz y Ray Fisher.

¿Cómo está actualmente la relación entre Ben Affleck y Jennifer Garner?

Jennifer Garner y Ben Affleck se casaron en 2005, un matrimonio que duró una década y en el que tuvieron tres hijos.

A pesar de su separación, la pareja lleva una buena comunicación y, de hecho, se siguen admirando mutuamente.

“Me encantaría trabajar con ella, sinceramente. Es fabulosa, somos muy buenos amigos, le estoy profundamente agradecido y tenemos algo hermoso”, aseguró Affleck sobre Garner.

Sigue leyendo: