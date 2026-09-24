Luis Gerardo Méndez invitó a Ben Affleck a comer tacos en México

Luis Gerardo Méndez ya tiene plan para Ben Affleck en México: tacos, salsa, mariachi y una buena celebración. El actor mexicano aprovechó una videollamada con su colega para invitarlo a disfrutar de algunos clásicos de la cultura mexicana antes del encuentro que reunirá al elenco de “Animals” en la Ciudad de México.

La cita está prevista para el domingo 4 de octubre y contará también con Kerry Washington y Adriana Paz. El lugar del evento para fans todavía está por confirmarse, pero la visita de las estrellas ya tiene un ingrediente que Affleck aceptó de inmediato.

“Hey Ben, mi Ben. ¿Cómo estás? Fíjate que estaba pensando, ¿qué tal te caerían unos tacos con su salsita, mariachi, tú, yo, en la Ciudad de México, cómo ves?”, le preguntó Méndez.

La respuesta del actor estadounidense, de 54 años, fue breve y contundente: “Me interesa”.

Affleck aceptó la invitación mexicana

Méndez aprovechó el entusiasmo para plantearle el motivo de la reunión: “Y sí, aprovechando que ya estás acá, pues celebramos el estreno de nuestra nueva película “Animals” con Kerry Washington y Adriana Paz, el domingo 4 de octubre, ¿cómo ves?, ¿jalas?”.

Affleck no necesitó demasiados argumentos para sumarse al plan: “Sí, claro que sí. Tenemos una cita”.

La despedida terminó con otra invitación de Méndez: “Pues ya estás, México te espera. Nos vemos en México, hermano”.

El video fue publicado en Instagram por Netflix y Luis Gerardo Méndez como anuncio de la visita del elenco. Affleck, además de protagonizar “Animals”, dirige la producción estadounidense, cuyo guion estuvo a cargo de Connor O. McIntyre, Billy Ray y el propio actor.

¿De qué trata “Animals”?

La cinta se desarrolla en las colinas de Los Ángeles y sigue a Mark Kimball, un candidato a la alcaldía interpretado por Affleck, cuya vida cambia por completo cuando su hijo es secuestrado.

Su esposa, Abigail, interpretada por Kerry Washington, lo acompaña en la carrera contrarreloj para reunir el dinero exigido por los captores. Para conseguirlo, ambos terminan recurriendo a decisiones que los llevan a revelar secretos y poner en peligro la vida que habían construido.

“Mientras luchan contrarreloj para reunir el dinero del rescate, ambos se verán obligados a tomar decisiones capaces de poner en riesgo todo aquello que intentan proteger”, señala la sinopsis.

El reparto también incluye a Gillian Anderson, conocida por su trabajo en “Los expedientes secretos X”, además de Steven Yeun y Matt Gerald.

Así que, mientras el público espera conocer el lugar exacto del encuentro del 4 de octubre, Affleck ya tiene al menos una parada asegurada en México. Y por lo que dejó claro en la videollamada, los tacos y el mariachi cuentan con su aprobación.

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