Ben Affleck no quiere que sus hijos “desperdicien su vida” en la actuación

El actor Ben Affleck tiene muy claro sus planes para sus hijos y está decidido a dejar que descubran su propio camino, incluso si eso significa que no se inclinen por la actuación.

Durante la premiere mundial ‘The Rip’, el actor explicó a E! News que quiere que sus hijos descubran por cuenta propia qué quieren ser en el futuro. “Pones algo sobre tus hijos cuando tienes una vida pública, y eso es complicado. Realmente queremos darles espacio para que descubran qué es lo que quieren hacer”, dijo el actor.

Ben Affleck tiene tres hijos de su matrimonio pasado con la actriz Jennifer Garner. Aunque Violet, Samuel y Seraphine nacieron en una familia de actores, Affleck aseguró que jamás los empujaría a que se dediquen a esta profesión. Esto contrasta con otros actores que han seguido los pasos de sus padres y se han convertido en verdaderas estrellas.

“No los empujaría a eso. Son brillantes, encantadores y maravillosos, los amamos y estamos orgullosos de ellos”, afirmó.

Para rematar el tema, el artista dijo en tono burlón: “Y esperamos que no desperdicien su vida actuando”.

Violet Affleck ha demostrado que no seguirá los pasos de sus padres. La joven estudiante de la Universidad de Yale ha destacado por su activismo social y político. Incluso ofreció un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2025 en el que defendió el acceso al aire limpio como un derecho humano.

Ben Affleck y Jennifer Garner, aunque están separados, tienen los mismos objetivos en cuanto a la crianza de sus tres hijos. Violet compagina sus estudios de Yale junto con trabajos de medio tiempo.

En una entrevista, el actor explicó que tratan de inculcar a sus hijos el valor del trabajo, lejos de los privilegios que conlleva que sus dos padres sean celebridades de Hollywood.

En una entrevista para TODAY el actor contó una anécdota con su hijo Samuel de 13 años, quien se interesó en comprar unos zapatos de $6,000 dólares en una convención. Cuando Affleck le dijo que esos zapatos eran “costosos” el niño argumentó que la familia tenía dinero suficiente como para comprarlos.

“Yo le respondí: ‘Yo tengo el dinero. Tú estás en quiebra’”, relató Affleck en el programa. El actor defendió su decisión de que sus hijos tengan “empleos típicos de adolescentes

Sigue leyendo:

Matt Damon habla sobre su apoyo a Ben Affleck en medio de sus divorcios

Jennifer Lopez y Ben Affleck posan juntos en la alfombra roja por primera vez desde su divorcio

Revelan que Ben Affleck está molesto con Jennifer Lopez por convertir su divorcio en canciones: “Está furioso”