Cinco detenidos por presuntos actos de terrorismo cerca de base aérea usada por EE.UU. en Reino Unido

Al menos cinco hombres fueron detenidos este domingo en el Reino Unido bajo la sospecha de preparar actos terroristas e infringir la Ley de Explosivos cerca de la base militar de la RAF en Fairford, instalación en el condado británico de Gloucestershire utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en un operativo antiterrorista que obligó a evacuar 85 viviendas de la zona.

“Agentes armados acudieron al lugar y cinco hombres fueron detenidos bajo sospecha de haber cometido delitos contemplados en la Ley de Explosivos. Posteriormente, fueron detenidos también bajo sospecha de estar preparando un acto terrorista”, declaró el subcomisario de la Policía de Gloucestershire, Richard Ocone.

Ocone indicó que las autoridades trabajan para precisar el origen del suceso y solicitó a “la ciudadanía que no haga especulaciones”, sino que “siga los canales oficiales para mantenerse informada de todas las novedades”.

La coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista, Vicki Evans, ratificó que las investigaciones se encuentran en sus fases iniciales.

Evacuaciones preventivas y acciones gubernamentales

Las autoridades locales ordenaron la evacuación de 85 viviendas situadas en los alrededores de la base como medida de protección.

Por su parte, el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, resaltó la velocidad de respuesta de las fuerzas de seguridad para contener la situación y proteger a los civiles, aunque evitó añadir precisiones técnicas mientras el caso siga en desarrollo, informó EFE.

El operativo coincide con periodos de alerta en el Reino Unido ante actividades atribuidas a países hostiles. La base de Fairford adquirió un rol relevante tras autorizaciones gubernamentales previas para el uso de bases británicas por parte de la aviación estadounidense en labores defensivas en Oriente Medio.

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