Liberan bajo fianza a sospechosos de terrorismo cerca de base aérea británica utilizada por EE.UU.

La unidad de Policía Antiterrorista del Reino Unido otorgó la libertad bajo fianza a cinco ciudadanos británicos arrestados el domingo cerca de la base militar RAF Fairford, una instalación empleada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Las detenciones de los sospechosos, de entre 20 y 25 años y procedentes de Londres, se produjeron tras detectarse tres vehículos sospechosos dirigiéndose a la base, lo que motivó la evacuación preventiva de decenas de viviendas en la zona de los Cotswolds ante presuntos delitos de terrorismo y explosivos, informó NBC News.

“Están sujetos a condiciones estrictas en cuanto a su movilidad y contacto con otras personas”, informó el jefe de la Policía Antiterrorista, Laurence Taylor, quien precisó que esto no implica el cierre del caso y que las autoridades evalúan todas las líneas de investigación, incluida la posible participación de actores estatales extranjeros.

Detección del incidente y reuniones de emergencia

La presencia de los sospechosos fue alertada inicialmente por un agricultor de la zona, quien observó un grupo de hombres enmascarados la madrugada del domingo. Al ser consultado sobre este aviso, el ministro de Defensa, Wes Streeting, declaró a Sky News que el residente “hizo lo correcto” y actuó con rapidez.

Ante el despliegue de seguridad, el primer ministro británico, Andy Burnham, convocó a una reunión de emergencia del gabinete para abordar la situación.

Reacciones internacionales de la Casa Blanca e Irán

El presidente Donald Trump elogió los arrestos en el operativo durante una comparecencia ante la prensa el domingo.

“Querían causar grandes daños a nuestro fuerte, y colaborar con los británicos resultó ser una excelente decisión”, declaró. “Los tuvimos bajo vigilancia durante mucho tiempo y logramos atraparlos”.

Por su parte, la embajada de la República Islámica de Irán en Londres emitió una declaración oficial en la red social X para descartar cualquier relación con los acontecimientos registrados cerca del recinto militar.

“La embajada de la República Islámica de Irán en Londres rechaza categóricamente y condena enérgicamente las recientes especulaciones infundadas y maliciosas publicadas por algunos individuos y medios de comunicación británicos que intentan vincular a Irán con la detención de cinco sospechosos en las inmediaciones de la base de la RAF Fairford”, señaló la embajada.

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