Homan defiende redadas de ICE ante críticas de republicanos: “Denme un ejemplo de dónde nos hemos excedido”

El responsable de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, respondió a las críticas de algunos legisladores republicanos contra las políticas migratorias de la administración de Donald Trump y los instó a informarse sobre las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

En una entrevista con CBS News, Homan rechazó las acusaciones de que el gobierno haya ido demasiado lejos con sus acciones contra los inmigrantes en situación irregular. “Denme un ejemplo de dónde nos hemos excedido. Es una afirmación bastante atrevida”, afirmó en respuesta a los cuestionamientos.

La representante republicana por Florida, María Elvira Salazar, ha sido una de las voces más críticas dentro del Partido Republicano. El mes pasado, la congresista publicó un anuncio de campaña en el que advirtió a Trump que los votantes hispanos que contribuyeron a su regreso a la Casa Blanca “se sienten traicionados”.

Salazar cuestionó algunas de las tácticas empleadas por la administración y señaló que muchos de los inmigrantes detenidos por ICE no tienen antecedentes penales. Otros republicanos también han expresado preocupación por el alcance de las operaciones migratorias, entre ellos el senador Jim Justice, de Virginia Occidental.

Homan defendió la estrategia del gobierno y aseguró que las autoridades siguen dando prioridad a las personas que representan una amenaza para la seguridad pública. Asimismo, dijo que cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos puede ser deportada bajo la legislación federal.

“Si estás en el país ilegalmente, tienes un problema. No deberías estar aquí”, dijo Homan, quien agregó que las personas detenidas tienen la posibilidad de comparecer ante un juez y presentar su caso.

El funcionario atribuyó parte de las críticas a la oposición política contra Trump y recordó que ICE registró cifras elevadas de arrestos y deportaciones durante la administración de Barack Obama, cuando él ocupaba un cargo de alto nivel en la agencia.

Frente a las objeciones planteadas por miembros de su propio partido, Homan pidió a los legisladores que conozcan de primera mano el trabajo de ICE. “Ojalá se sentaran a hablar con el ICE. Ojalá averiguaran: ¿Qué está haciendo el ICE? ¿Cómo lo hacen? Y que se informaran”, señaló.

También han surgido cuestionamientos por el uso de la fuerza durante las operaciones migratorias, incluidos varios tiroteos protagonizados por agentes de ICE durante controles de tráfico. Dos migrantes murieron en incidentes ocurridos durante el verano.

Además, dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, murieron a tiros a manos de agentes migratorios durante una operación en el área de Minneapolis a comienzos de año.

La familia de Good presentó esta semana demandas contra funcionarios federales y nombró a Homan como demandado en una de ellas.

Consultado por CBS News sobre la muerte de Good, Homan la calificó de “trágica” y aseguró que no participa en la investigación del tiroteo.

“No quiero que ocurran más tragedias”, afirmó. “Ojalá Renee Good estuviera viva hoy. Ojalá ese incidente no hubiera ocurrido, pero ocurrió y se está investigando. No quiero que nadie muera”, añadió.

Sigue leyendo:

• Familia de Renee Good demanda al gobierno de Trump por su asesinato a manos de ICE

• Detectan operativos del ICE en Brooklyn tras la cancelación del TPS para los haitianos

• Trump prevé intensificar deportaciones tras casi 200,000 arrestos de migrantes