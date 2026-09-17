María Elvira Salazar dice a Trump que su política migratoria “ha ido demasiado lejos”

La congresista republicana María Elvira Salazar advirtió este jueves al presidente Donald Trump que algunas de sus medidas migratorias “han ido demasiado lejos” y afirmó que parte de los hispanos que lo apoyaron en las elecciones de 2024 ahora se sienten “traicionados”.

“Señor presidente, algunas de sus medidas de control migratorio han ido demasiado lejos”, dijo Salazar en un anuncio de campaña publicado en inglés y español.

La congresista señaló que en julio fueron detenidas unas 50,000 personas y afirmó que la mitad no tenía antecedentes penales. “Tenga cuidado con lo que le dicen sus asesores sobre política migratoria”, añadió.

“Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”, sostuvo Salazar.

La republicana también planteó que Trump puede tener un papel histórico en materia migratoria y aclaró que no estaba proponiendo una amnistía.

“Usted puede ser para la inmigración lo que Lincoln fue para la esclavitud y Reagan para el comunismo. No me refiero a concederles amnistía. Me refiero a darles una vida digna en esta tierra prometida”, afirmó.

Un mensaje al presidente Trump sobre inmigración | María Elvira Salazar pic.twitter.com/jEwtL7Mbe8 — María Elvira Salazar ?? (@MaElviraSalazar) September 17, 2026

Una advertencia desde el partido de Trump

El mensaje supone un distanciamiento público de Salazar respecto a una de las principales políticas de la Administración Trump, aunque la congresista mantiene su afiliación republicana y busca continuar en la Cámara de Representantes.

El mensaje de Salazar llega meses después de que Trump expresara públicamente su respaldo a su candidatura. El 10 de febrero, el presidente publicó en Truth Social que la congresista tenía su “respaldo total” para la reelección y que “nunca los defraudará”.

Trump destacó entonces el trabajo de Salazar para “mantener nuestra frontera SEGURA” y “detener el crimen migratorio”.

Salazar representa un distrito del área de Miami con una población mayoritariamente hispana. La congresista disputará la reelección en noviembre contra el demócrata Eliott Rodriguez, quien ganó las primarias de su partido en agosto.

Una encuesta reciente de CBS News registró que 55% de los adultos estadounidenses desaprobaba la gestión de Trump en materia migratoria, frente a 45% que la aprobaba.

La crítica de su rival

El candidato demócrata Eliott Rodriguez respondió al anuncio a través de su estratega de campaña, Fernand R. Amandi, quien acusó a Salazar de intentar distanciarse de medidas que previamente respaldó.

“Ella hizo esto”, afirmó Amandi, según The New York Times. “Es responsable de todas estas deportaciones, del acoso del ICE y del perfilamiento racial. Votó a favor de todo esto”.

El estratega también sostuvo que Salazar apoyó recursos para ICE y otras herramientas utilizadas por la Administración Trump en su política migratoria.

“No se dejen engañar por sus falsas lágrimas de última hora”, añadió.

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