Familia de Renee Good demanda al gobierno de Trump por su asesinato a manos de ICE

La familia de Renee Good, ciudadana estadounidense asesinada por un agente de ICE, introdujo este jueves dos demandas civiles federales contra el gobierno de Estados Unidos. La querella se produce casi diez meses después de su muerte en Minneapolis.

“Ha llegado el día de rendir cuentas para las agencias corruptas de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por el uso injustificado y excesivo de la fuerza, por no hablar de la fuerza letal, empleada contra personas que ejercen sus derechos amparados por la Carta de Derechos de la Constitución”, declararon los abogados de Good en un comunicado.

BREAKING: The family of Renee Good, a mother who was fatally shot by an ICE agent in Minneapolis, is suing the Trump administration. pic.twitter.com/Lw1LpmA4yK — Sky News (@SkyNews) October 1, 2026

La primera querella fue presentada en el marco de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios por la figura de homicidio culposo, y se le alegó un uso excesivo y letal de la fuerza por parte de los efectivos federales.

La segunda demanda responsabiliza de forma directa a exfuncionarios y agentes, entre ellos el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller; la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el encargado fronterizo, Tom Homan; y el agente del ICE Jonathan Ross, señalado como el autor de las detonaciones, informó ABC News.

Argumentos sobre el operativo desplegado en Minnesota

El comunicado de la demanda sostiene que altos cargos ejecutaron un plan enfocado contra sectores específicos de la población en Minnesota. La acusación también detalla la trayectoria de los disparos efectuados por el agente Jonathan Ross mientras el automóvil realizaba una maniobra de giro, e indica respecto a la naturaleza del operativo desplegado.

“La operación consistió, en esencia, en el despliegue interno de una fuerza paramilitar de entre tres y cuatro mil agentes enmascarados, armados y camuflados, equipados con material táctico militar que incluía camuflaje, cascos, máscaras antigás y armas de grado militar, que utilizaban instrumentos de guerra para llevar a cabo tácticas de conmoción y pavor a nivel nacional con el fin de intimidar a la población”.

El hecho ocurrió cuando la mujer se encontraba dentro de su vehículo en una zona residencial. La versión de las autoridades federales señaló que el funcionario del ICE accionó su arma de fuego por legítima defensa, bajo el argumento de que la mujer intentó embestirlo con el automóvil.

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