Pronóstico del tiempo en Nueva York para este domingo 4 de octubre

¿Cómo deberías prepararte para salir este domingo en Nueva York? Antes que nada, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY estarán entre los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de máxima y los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 57% durante el día y del 57% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 46% en el transcurso del día y del 46% en el curso de la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:55 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:33 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 48 y los 68 grados Fahrenheit (9 y 20ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 1% por la tarde y 3% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.