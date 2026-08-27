10 empleos en Nueva York que no exigen currículum, solo tu disposición inmediata

Nueva York dispone de oportunidades laborales conocidas como ‘no-resume jobs’, es decir, que el empleador no exige un currículum formal, sino una entrevista directa, la disposición para aprender y sobre todo la disponibilidad inmediata.

Según el portal Job Today, que aloja una enorme lista de opciones, este tipo de puestos son comunes en sectores como restaurantes, limpieza, logística, construcción y servicios. En este sentido, las empresas y negocios valoran más las ganas de trabajar que la experiencia previa.

Pero ojo, esto no significa que no les interesa quién eres o de dónde vienes. Seguramente soliciten alguna identificación, permisos, licencias específicas o comprobaciones de antecedentes, según la actividad.

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10 trabajos en Nueva York que pueden contratar sin currículum

1. Ayudante de cocina en restaurantes

Los restaurantes suelen contratar personal para tareas como preparación de alimentos, limpieza de utensilios y apoyo en la cocina.

El salario mínimo general en Nueva York depende de la zona. Para 2026, en la ciudad de Nueva York y algunos condados cercanos, el salario mínimo se ubica en torno a $17 por hora.

2. Barista o trabajador de cafetería

Muchas cafeterías realizan audiciones y entrevistas directamente en el establecimiento para puestos de preparación de bebidas, atención al cliente y limpieza.

El salario mínimo puede comenzar alrededor de $17 por hora, aunque algunos puestos pueden incluir propinas adicionales.

3. Personal de limpieza y mantenimiento

Los trabajadores de limpieza y conserjes son buscados en edificios residenciales, oficinas y comercios. Generalmente, la disposición de jornadas extensas es más necesaria que la experiencia previa.

4. Ayudante de almacén o carga de mercancía

Las empresas de logística necesitan trabajadores para descargar productos, organizar inventarios y preparar pedidos.

Algunos almacenes ofrecen tarifas superiores por turnos nocturnos o trabajo físico.

5. Ayudante de construcción

En obras de construcción, muchos trabajadores comienzan como asistentes aprendiendo tareas básicas directamente en el lugar. El pago inicial suele estar alrededor del salario mínimo de la ciudad.

6. Repartidor o mensajero

Los repartidores en bicicleta, caminando o mediante servicios locales pueden encontrar oportunidades sin entregar un currículum tradicional.

Los ingresos pueden variar según la empresa, las horas trabajadas y las propinas.

7. Paseador de perros o cuidador de mascotas

El cuidado de animales es otro sector donde suele importar más la confianza y la experiencia práctica que un historial laboral formal.

Incluso, los trabajadores independientes pueden establecer sus propias tarifas en lugar de regirse al salario mínimo por hora.

8. Ayudante en mercados, ferias y puestos de comida

Los mercados de agricultores, ferias y camiones de comida suelen necesitar personal temporal para atención al público, montaje y ventas. El pago mínimo ronda los $17 por hora en muchas áreas de Nueva York.

9. Personal de lavanderías y tintorerías

Estos puestos incluyen doblado de ropa, recepción de prendas, clasificación y apoyo en procesos de limpieza. Muchas contrataciones se realizan mediante entrevistas rápidas y el salario inicial puede partir de $17 por hora.

10. Trabajador para eventos y seguridad privada

Algunas empresas contratan personal para controlar accesos, apoyar eventos o realizar tareas de vigilancia. En estos casos puede ser necesario obtener una licencia estatal de seguridad.

Inclusive, los guardias con licencia suelen recibir pagos superiores al mínimo establecido.

Para aumentar las posibilidades de conseguir empleo, la recomendación principal es acudir preparado con una identificación, disponibilidad de horario clara y una breve explicación de la experiencia previa, aunque no exista un currículum formal.

En una ciudad con un mercado laboral tan amplio como Nueva York, la disposición inmediata y la capacidad de adaptarse pueden abrir la puerta a diferentes oportunidades.

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