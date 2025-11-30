Gisele Bündchen pagó $14.5 millones de dólares por otra casa en Miami

En febrero de este año, Gisele Bündchen y Joaquim Valente recibieron a su primer hijo juntos: River. Ahora, parece que la pareja quiere seguir afianzándose y han invertido $14.5 millones de dólares en una casa que está justo al lado de su residencia principal en Miami, Florida.

Parece ser que el plan de la pareja es hacer mucho más grande la propiedad, la cual está ubicada específicamente en Surfside. Se cree que derrumbarán la casa que existe en la nueva propiedad, pero aún no ha quedado claro si quieren ampliar la casa principal que ya usan o si el plan es construir alguna estructura adicional.

Por los momentos no se tienen detalles de la casa que acaban de comprar, aunque sí se tiene acceso a fotos aéreas que muestran los dos lotes que ahora le pertenecen a la supermodelo y exesposa de Tom Brady.

Aún no se sabe cuál es el plan que tiene la pareja con la ampliación. Crédito: Backgrid | Grosby Group

Hay que recordar que Bündchen compró la primera casa en la zona en 2022 por $11.5 millones de dólares. Ese mismo año, la modelo y el jugador de fútbol americano anunciaron su divorcio tras 13 años de relación.

Tras la compra, Bündchen decidió hacer una reforma en el sitio que fue mostrada a través de fotografías aéreas. En junio del 2024, se informó que estaba lista y que estaba siendo habitada por ella y por su nueva pareja.

Se dice que la casa principal de esta propiedad frente al mar tiene una extensión de 6,600 pies cuadrados distribuidos en cinco habitaciones, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado, sala de cine, oficina, gimnasio y otras comodidades.

Entre las reformas que hizo Bündchen resaltan las áreas al aire libre, las cuales además de tener un muelle privado, también tienen terraza, piscina, área de spa, y otros espacios para disfrutar con familiares o amigos.

Por otro lado, en 2023 Bündchen también invirtió millones de dólares en una granja en Southwest Ranches, Florida, de más de 7 acres. Esta casa de campo también fue reformada y su resultado fue presumido por ella misma para la revista ‘Vogue’ el año pasado.

Sigue leyendo:

• Gisele Bündchen comparte primera foto de su bebé con Joaquim Valente

• Gisele Bündchen reaparece en traje de baño tras el nacimiento de su bebé

• Aseguran que Tom Brady quedó “atónito” por el embarazo de Gisele Bündchen