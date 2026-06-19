Gisele Bündchen dio detalles sobre su mudanza a Boston cuando comenzó su relación con Tom Brady

En una reciente entrevista, Gisele Bündchen habló sobre su pasado con Tom Brady y cómo su vida cambió cuando decidió mudarse con él a Boston. La modelo brasileña tomó esta decisión para estar junto a Brady, quien en ese momento era el quarterback de los New England Patriots.

En el 2023, la supermodelo y el jugador de fútbol americano anunciaron su divorcio tras 13 años de matrimonio. Aunque ella ya ha formado una nueva vida, es consciente de que en esos años su vida cambió y la ayudaron a ser lo que es hoy.

Cuando Bündchen comenzó su relación con Brady, estaba en un buen momento para su carrera de modelo, pero asegura que Boston no significó un sacrificio para ella y para su carrera. En la entrevista que dio para “W Magazine” confesó que dijo que aprovechó esta temporada para conectar con ella misma.

En la entrevista, explicó que viviendo en Massachusetts aprendió a “ser más presente y más conectada”. También apuntó que “eso cambió todo, no solo mi trabajo, sino la manera en que experimenté la vida”.

Aunque es consciente de que esa temporada tuvo beneficios para ella, también sabe que la decisión la llevó a dejar a un lado su carrera como una de las modelos más famosas del mundo. “Me mudé a Boston y me enfoqué en crear un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran, apoyándolo a él y sus sueños”, dijo en la entrevista.

Brady y Bündchen vivieron en Massachusetts durante casi todo su matrimonio. En el 2020, la pareja dejó esa vida para trasladarse a Tampa Bay, Florida, porque el trabajo del deportista en la NFL cambió y se centró en Florida.

Ahora, la modelo sigue viviendo en Florida y se encargó de construir desde cero una mansión frente al mar que cumple con todas sus necesidades y sus gustos, incluso ha presumido en revistas y otros medios detalles de esa propiedad.

En la misma entrevista, la modelo explica que decidió quedarse en Florida por el sol. Hay que recordar que también comenzó una relación sentimental con Joaquim Valente, con quien el año pasado tuvo su primer hijo.

Durante estos años han existido rumores sobre posibles relaciones de Brady, pero nunca ha sido confirmada ninguna relación. Los rumores más fuertes son que el jugador de fútbol americano está saliendo con la influencer Alix Earle.

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