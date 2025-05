Gisele Bündchen comparte primera foto de su bebé con Joaquim Valente

La supermodelo Gisele Bündchen festejó el Día de las Madres extrañando a la suya, luego de que falleció el año pasado por complicaciones del cáncer. Sin embargo, aseguró que su corazón está lleno gracias a la llegada reciente de su bebé con el entrenador de jiu-jitsu Joaquim Valente.

La brasileña, que por años fue la reina de las pasarelas y portada de revistas, ahora vive un momento mucho más íntimo y centrado en lo que ella misma llama “los ritmos más lentos” de la vida.

A través de su cuenta de Instagram, la rubia compartió un mensaje que tocó corazones, acompañado de varias fotos muy personales, incluida una en la que carga a su bebé recién nacido, vestido con una tierna ropita que decía: “Amo a mi mamá”.

“He estado tranquila aquí pero muy ocupado viviendo la vida. A veces los momentos más bellos no se comparten, simplemente se viven. Últimamente, he estado abrazando ritmos más lentos, conexiones más profundas, y la belleza de las lecciones que vienen con la presencia”, aseguró.

Su mensaje fue una mezcla de ternura, madurez y ese aire reflexivo que solo las mamás entienden. Porque, sí, aunque Gisele extraña a la mujer que le dio la vida, también está viviendo el milagro de volver a empezar como mamá, ahora al lado de Joaquim Valente, con quien se le ha visto compartiendo juntos paseos en playas, caminatas familiares e incluso viajes a su natal Brasil.

“Extraño a mi madre especialmente hoy en el Día de la Madre, pero mi corazón está lleno. La maternidad ha sido mi mejor regalo. Un viaje que me enseña, me transforma y me llena de gratitud cada día”, agregó.

Para finalizar, Gisele reconoció el amor de todas las mamás y les envió una felicitación.

“Para todas las mamás ahí fuera, su amor da forma al mundo de formas que las palabras no pueden describir. Te veo, te honro. ¡Feliz día de la madre! ¡Les envío mucho amor!”, escribió Bündchen”.

Joaquim es uno de los fundadores de Valente Brothers, una prestigiosa academia de jiu-jitsu en Miami. Y aunque su relación con Gisele empezó bajo el radar, ya no hay mucho que esconder, pues la conexión entre ellos es evidente y, por lo que se ve, sólida.

Además de su nuevo bebé, Gisele ya es mamá de Benjamin (14) y Vivian (11), a quienes tuvo durante su matrimonio con el exmariscal de campo Tom Brady.

En entrevistas recientes, Gisele Bündchen ha manifestado que su prioridad es su familia y que valora profundamente la maternidad como una parte central de su vida.

