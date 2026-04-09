Cuestan más de $3,000, pero puedes pagar $874: nueva lotería de vivienda en Brooklyn

Conseguir un alquiler accesible en Nueva York ya no es solo difícil: para muchos, es directamente imposible. En barrios de Brooklyn como Gowanus, los precios superan con facilidad los $3,000 mensuales, incluso para departamentos pequeños. Esa realidad empuja a miles de familias —muchas de ellas latinas— a mudarse lejos o compartir vivienda en condiciones ajustadas.

Por eso, cada nueva lotería de vivienda genera una reacción inmediata: miles de personas aplican en cuestión de días. No se trata solo de ahorrar dinero, sino de acceder a una oportunidad que, en el mercado tradicional, simplemente no existe.

Ahora, una nueva convocatoria vuelve a abrir esa puerta. Se trata de un edificio moderno en una de las zonas que más creció en los últimos años, con unidades que arrancan en apenas $874 al mes. Pero hay un detalle clave: no todos califican y el proceso exige precisión.

Aplicar sin entender cómo funciona el sistema es, en la práctica, perder la oportunidad antes de empezar.

325 Bond Street en Gowanus, Brooklyn. Crédito: NYC Housing Connect | Cortesía

Nueva lotería en Brooklyn: dónde está el edificio y por qué todos quieren vivir ahí

El desarrollo está ubicado en 325 Bond Street, en Gowanus (Brooklyn), un barrio que pasó de ser una zona industrial a uno de los polos inmobiliarios más dinámicos de Nueva York.

Es un edificio de uso mixto de nueve pisos, diseñado por Hamish Whitefield Architects y desarrollado por Rabsky Group. Cuenta con 179 viviendas y, en NYC Housing Connect, hay 153 unidades disponibles para residentes con ingresos equivalentes al 130 % del ingreso medio del área (AMI), con un rango de ingresos elegibles de $34,766 a $192,500.

En los últimos años, Gowanus se transformó con nuevos edificios, restaurantes, espacios culturales y mejor acceso al transporte. Esa combinación hizo que los precios subieran fuerte… y que cualquier opción accesible genere alta demanda.

El edificio es de nueva construcción y ofrece comodidades que no siempre están presentes en viviendas asequibles: gimnasio, espacios comunes y áreas al aire libre, lavandería en el edificio y diseño moderno y eficiencia energética.

Este tipo de amenities explica por qué estas loterías no solo atraen a personas con bajos ingresos, sino también a quienes buscan mejorar su calidad de vida sin pagar precios de mercado.

Cuánto cuesta: alquileres desde $874 y opciones hasta más de $2,600

Los precios son el gran gancho. Según la convocatoria, hay unidades más accesibles desde $874 al mes, aunque hay otras opciones que pueden superar los $2,600 mensuales.

El valor depende de tres factores:

Tamaño del departamento. Ingresos del hogar. Categoría dentro del sistema de vivienda asequible.

Aun en el rango más alto, los precios siguen siendo más bajos que el promedio en esa zona de Brooklyn.

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Claves esta nueva lotería

La lotería incluye departamentos con distintos precios según el nivel de ingresos (AMI).

40% del AMI (más accesible): estudios desde $903, unidades de 1 habitación desde $960 y de 2 habitaciones desde $1,142.

estudios desde $903, unidades de 1 habitación desde $960 y de 2 habitaciones desde $1,142. 60% del AMI: estudios desde $1,397, departamentos de 1 habitación desde $1,491 y de 2 habitaciones desde $1,777.

estudios desde $1,397, departamentos de 1 habitación desde $1,491 y de 2 habitaciones desde $1,777. 110% del AMI : estudios desde $2,633, unidades de 1 habitación desde $2,815 y de 2 habitaciones desde $3,366.

: estudios desde $2,633, unidades de 1 habitación desde $2,815 y de 2 habitaciones desde $3,366. 130% del AMI: departamentos de 1 habitación desde $3,821.

Los ingresos requeridos varían según el tamaño del hogar y el tipo de unidad, con rangos que van aproximadamente desde $34,766 hasta más de $190,000 anuales.

Para aplicar, es obligatorio cumplir con los límites de ingresos y tamaño del grupo familiar. La fecha límite para enviar la solicitud (online o por correo) es el 8 de junio de 2026.

Puedes ver: Qué hacer si te discriminan al buscar vivienda en Nueva York: tus derechos y cómo denunciar

El dato clave: no es para todos (cómo funcionan los ingresos AMI)

Estas viviendas se asignan según el sistema de AMI (Area Median Income), que define quién puede aplicar. Esto significa que no puedes ganar ni muy poco ni demasiado. Cada unidad tiene un rango específico de ingresos y el tamaño de tu hogar influye directamente en el valor.

Ejemplo: Una persona sola puede tener un límite de ingresos distinto al de una familia de cuatro.

Este es el error más común: mucha gente aplica sin verificar si realmente cumple con el rango y queda automáticamente fuera.

Cómo aplicar a la lotería de vivienda en Nueva York: paso a paso

El proceso se realiza a través de la plataforma oficial de la ciudad (Housing Connect).

Pasos clave:

Crear o actualizar tu perfil: Debes incluir ingresos, empleo y composición del hogar. Verificar elegibilidad: Antes de aplicar, revisa si cumples con el AMI requerido. Enviar la solicitud: Se hace online y es gratuita. Esperar el sorteo: Si eres seleccionado, pasarás a una fase de verificación documental. Validación final: Aquí es donde muchos quedan fuera por errores o inconsistencias.

El error que deja afuera a miles de personas

No es la falta de ingresos. Es la falta de precisión. Los problemas más frecuentes son documentación incompleta, ingresos mal declarados y no coincidir con el tamaño del hogar requerido.

En la práctica, esto significa que puedes cumplir con todo… y aun así quedar fuera por un detalle administrativo.

Sin dudas, las loterías de viviendas son una oportunidad, pero es importante aclarar que también hay una barrera clara: muchos no aplican por falta de información clara o por creer que “no van a salir”. Pero puedes aumentar tus chances reales aplicando a varias loterías. Ten todos los documentos listos antes de empezar y revisa dos veces los ingresos declarados.

En Nueva York, acceder a vivienda asequible no sólo es cuestión de suerte. Es cuestión de hacerlo bien.

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