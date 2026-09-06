Qué es el AMI y cómo saber si calificas para una vivienda en Nueva York

Cuando una lotería de vivienda de Nueva York dice que está destinada a personas que ganan el 60%, 80% o 130% del AMI, muchos solicitantes se encuentran con una sigla difícil de interpretar.

El Area Median Income (AMI), o ingreso medio del área, es una referencia que utiliza el gobierno para determinar quién puede acceder a determinadas viviendas asequibles y cuánto puede costar el alquiler. No representa necesariamente lo que gana una familia típica del vecindario donde está el edificio.

Estas son 10 claves para entenderlo antes de aplicar.

Qué significa AMI

AMI significa Area Median Income, que en español puede traducirse como ingreso medio del área.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) establece cada año este valor para distintas regiones del país. Nueva York utiliza esos datos para definir los requisitos de ingresos de muchas viviendas asequibles.

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El AMI cambia todos los años

No es una cifra fija. Para 2026, el 100% del AMI de la región de Nueva York es de $152,700 para una familia de tres personas. El valor puede subir o bajar cuando HUD publica los límites correspondientes a un nuevo año.

El tamaño de la familia cambia el límite

No existe un único monto de AMI para todos.

En 2026, por ejemplo, el 100% del AMI equivale a:

1 persona: $118,800

2 personas: $135,700

3 personas: $152,700

4 personas: $169,600

5 personas: $183,200

Por eso, dos hogares con el mismo ingreso pueden tener distinta elegibilidad dependiendo de cuántas personas los integran.

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Una lotería puede pedir solo un porcentaje del AMI

Las viviendas no siempre se destinan a hogares que ganan exactamente el 100% del AMI. Algunas loterías están reservadas, por ejemplo, para quienes se encuentran en el 40%, 60%, 80%, 100% o 130% del AMI.

Para una familia de tres personas en 2026, esos niveles serían aproximadamente:

40% AMI: $61,080

60% AMI: $91,620

80% AMI: $122,160

100% AMI: $152,700

130% AMI: $198,510.

Estar por debajo del máximo no siempre alcanza

Este punto es importante. Cada apartamento suele tener un ingreso mínimo y uno máximo. Por lo tanto, una persona puede ganar demasiado para determinada unidad, pero también demasiado poco.

El aviso específico de cada lotería indica el rango exacto que debe cumplir el hogar.

El AMI no es lo mismo que el salario de una persona

Para determinar la elegibilidad normalmente se considera el ingreso del hogar, no únicamente el salario del solicitante principal. Esto puede incluir los ingresos de otros integrantes que vivirán en el apartamento, según las reglas del programa y la situación particular del hogar.

NYC Housing Connect recomienda revisar cuidadosamente las reglas para calcular el ingreso antes de presentar la solicitud.

“80% del AMI” no significa pagar el 80% del alquiler

Es una confusión frecuente. Cuando una vivienda aparece como 80% AMI, ese porcentaje se refiere al nivel de ingresos al que está destinada la unidad, no a un descuento del 20% sobre el precio del mercado.

El alquiler se fija según las reglas del programa de vivienda correspondiente.

“Vivienda asequible” no siempre significa alquiler muy barato

Nueva York considera generalmente asequible una vivienda cuando el costo representa aproximadamente un tercio o menos de los ingresos del hogar. Por esa razón, una lotería dirigida a hogares con ingresos relativamente altos puede ofrecer alquileres que también parecen elevados.

Por ejemplo, HPD clasifica como hogares de ingresos moderados a quienes se encuentran entre el 81% y el 120% del AMI, y como ingresos medios a quienes están entre el 121% y el 165%.

Cada apartamento puede tener requisitos distintos dentro del mismo edificio

Una misma lotería puede incluir estudios, apartamentos de una, dos o tres habitaciones destinados a diferentes porcentajes del AMI. Eso significa que una familia puede no calificar para un estudio, pero sí para un apartamento más grande, o viceversa.

Por eso conviene revisar cada unidad y cada rango de ingresos, no limitarse al porcentaje destacado en el título del anuncio.

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Cumplir con el AMI no garantiza conseguir el apartamento

Estar dentro del rango de ingresos permite participar, pero no asegura recibir una vivienda. Una vez cerrada la convocatoria, las solicitudes son procesadas mediante el sistema de lotería y los candidatos seleccionados deben demostrar con documentación que cumplen todos los requisitos. Las solicitudes presentadas después de la fecha límite no son consideradas.

La forma más sencilla de saber si un hogar puede calificar es consultar la tabla oficial de AMI de Nueva York, ubicar primero la cantidad de integrantes de la familia y luego comparar los ingresos anuales con el porcentaje requerido por la lotería.

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