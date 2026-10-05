Cazzu se pronuncia sobre la “Ley Cazzu”: “Me conmueve muchísimo”

La cantante argentina Cazzu opinó sobre la “Ley Cazzu”, la iniciativa de ley inspirada en su vida personal y que surgió a raíz de sus señalamientos contra Christian Nodal, padre de su hija.

En una entrevista con Nacho Elizalde para “Olga”, Cazzu aseguró que esta iniciativa la tomó por sorpresa y explicó que reconoce las fallas que existen en el sistema. “Para mí fue una sorpresa, por supuesto. La única razón por la que yo elegí contar algunas cosas que tengan que ver con esto fue porque reconozco y conozco la falla del sistema, entonces también porque la aprendí y cada día la conozco mejor”, dijo en la conversación.

Cazzu, quien recientemente estuvo de gira con “Latinaje Tour”, denunció en el pasado que, a través de sus abogados, Christian Nodal le negó un permiso de viaje para que su hija Inti pudiera salir de Argentina para acompañarla en su gira. La artista obtuvo el permiso a través de una petición especial a un juez.

La artista reconoció que cuando escuchó sobre el nombre del proyecto de ley por primera vez, pensó que se trataba de una broma.

“Cuando la Ley Cazzu apareció, yo primero pensé que era joda (broma)”, relató. Y agregó: “Para mí es muy difícil, es muy pesado en ocasiones, es como una responsabilidad muy importante porque es una propuesta de ley que empezó en otros países. Que está instalada en muchos otros países, que hay mujeres y partidos peleando por que esa ley se efectivice. Sería una ley que, si existiera, me beneficiaría a mí también como mamá autónoma. Entonces me conmueve muchísimo y a veces la miro desde lejos; las respeto y agradezco”, dijo la cantante.

Este proyecto de Ley pretende evitar que padres ausentes o deudores alimentarios impidan los trámites de movilidad u otros documentos legales, una situación que vivió Cazzu con Nodal, según su relato.

Cazzu se refirió a la desprotección que enfrentan las madres solteras. “Realmente no se habla, a nadie le importa la mamá soltera que no puede maternar en paz porque le pasa de todo y porque no le alcanza y porque sus progenitores decidieron ausentarse; entonces es algo tan común que lo normalizamos”, afirmó.

Recientemente, Nodal se pronunció con respecto a esta ley y, a través de un comunicado publicado por sus abogados, el intérprete negó que haya intentado frenar la ley.

Sin embargo, aclaró que sí introdujo un recurso para impugnar la denominación mediática que ha tenido este proyecto de ley y que, a su juicio, expone y revictimiza a Inti, su hija, además de alimentar una narrativa incorrecta sobre él.

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