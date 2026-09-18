Christian Nodal desmiente que esté intentando frenar la “Ley Cazzu”

El cantante mexicano Christian Nodal desmintió que esté intentando por vías legales frenar el avance de la “Ley Cazzu”, un proyecto de ley en México inspirado en la cantante argentina Cazzu que busca evitar que los padres que son deudores alimentarios impidan trámites de pasaporte y permisos de viaje para sus hijos.

El 17 de septiembre, Nodal publicó un comunicado en sus redes sociales en el que aseguraba que la información que ha surgido con respecto a supuestos intentos de bloqueo de la ley por parte de Nodal es falsa.

“Es FALSO que Christian Nodal haya promovido un amparo para frenar la llamada “Ley Cazzu”. Christian está a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños”, inicia el comunicado.

Sin embargo, se aclara que Nodal, a través de su equipo legal, sí introdujo un recurso para impugnar la denominación mediática que ha tenido este proyecto de ley y que, a su juicio, expone y revictimiza a Inti, su hija, además de alimentar una narrativa incorrecta sobre él.

Sin embargo, aclaró que el recurso interpuesto por el cantante “no busca frenar, obstaculizar ni suspender el proceso legislativo”.

En el comunicado señala que Christian Nodal no es deudor alimentario y que tampoco ha impedido que su hija Inti viaje con su mamá.

“El amparo no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla. Esa narrativa no corresponde a la historia real de la menor. No existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones. Tampoco ha negado permisos para que su pequeña hija viaje o para que su madre pueda trabajar”, continúa el comunicado.

El comunicado cuestiona la atención mediática que recibe Inti. “Presentar públicamente una historia falsa sobre su pequeña hija la expone y revictimiza injustamente. La menor tiene derecho a crecer sin que su vida sea utilizada para generar atención mediática a partir de hechos que no corresponden con su realidad. Algún día conocerá su propia historia y merece encontrar la verdad, no una versión construida por conveniencia”, agrega el comunicado.

Cazzu, quien estuvo en una relación con Christian Nodal y se separaron en 2024 tras el nacimiento de su hija, reveló el año pasado en una entrevista que Christian Nodal, a través de sus abogados, habría impedido o dificultado los trámites para otorgar un permiso de viaje para su hija Inti, quien vive en Argentina junto con Cazzu, mientras que Nodal vive en México. Cazzu aseguró que este permiso era de gran importancia, ya que por su trabajo como cantante, debe viajar constantemente y, por lo cual, debe poder llevar a su hija con ella. Cazzu también ha acusado a Nodal de no cumplir con sus obligaciones como padre.

Tras esta situación, surgió en México una iniciativa para proponer una ley llamada “Ley Cazzu”, con la cual se busca evitar que padres deudores alimentarios bloqueen trámites de pasaporte y permisos de viaje para sus hijos.

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