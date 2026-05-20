Cazzu se pronuncia sobre la iniciativa de ley que lleva su nombre

La cantante Cazzu se pronunció por primera vez con respecto a la iniciativa de ley que lleva su nombre y que se está impulsando en México para proteger a los niños de los padres ausentes. Esta ley tiene como objetivo evitar que los padres ausentes ejerzan violencia vicaria o económica en contra de las madres de familia.

Es ampliamente conocida la historia de Cazzu con el cantante mexicano Christian Nodal, con quien tiene una hija. Tras su separación, Cazzu ha tenido la custodia de la niña y, además, ha acusado a su expareja de no cumplir con sus obligaciones como padre. También lo ha señalado por negarle permisos de viaje a la menor. Por este caso público, la iniciativa de ley lleva el nombre de Cazzu.

Cazzu, cuyo nombre real es Julietta Cazzuchelli, aclaró que, si bien se siente honrada por el hecho de que esta iniciativa de ley lleve su nombre, en realidad no tiene ninguna participación en este proyecto.

“Al respecto de esa situación, creo que es lindo decir para la gente que no lo tiene muy claro, que no es un proyecto mío, es algo de otras personas, un proyecto de ley que otras personas decidieron presentar y usar mi nombre en representación”, dijo a los medios de comunicación, según reseñó la revista HOLA!.

La artista argentina aseguró que se siente halagada y se mostró solidaria con las madres que pasan por una situación parecida a la que ella está viviendo.

“Por supuesto, me halaga y me gustaría ayudar a las mujeres. Me alegra mucho poder representar de alguna forma unas problemáticas tan comunes y tan dolorosas para nosotras las mamás. Y siempre, a todas las mamás que puedan estar pasando por alguna complicación de ese tipo, les mando un abrazo.

La Ley Cazzu es una iniciativa de ley impulsada desde el Congreso del Estado de Michoacán, en México, con el objetivo de modificar el Código Penal de México para proteger los derechos de los menores.

La ley pretende facilitar que el progenitor que tiene la custodia pueda desplazarse libremente con el menor, especialmente en el caso en el que el otro progenitor no haya cumplido con sus deberes parentales reiteradamente.

“El tema de la movilidad de los menores es un tema federal y estoy proponiendo que salga de aquí un acuerdo para votar una iniciativa. No quisiera que se quede en el pleito banal entre artistas, pero este caso sacó a la luz la situación que, la mayor parte de madres, aunque no es exclusivo de las mujeres que son víctimas de este tipo de mecanismo como castigo”, explicó la diputada, según reseña Rolling Stone.

La iniciativa surgió a finales de 2025 y hace pocos días fue aprobada en el congreso estatal de Michoacán.

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