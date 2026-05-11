Hermano de Selena Quintanilla corona a Cazzu durante su concierto en Texas

A.B Quintanilla, hermano de la fallecida cantante Selena Quintanilla, rindió homenaje a la cantante argentina Cazzu y la coronó durante el concierto de la artista en Texas.

El hermano de la fallecida cantante asistió al concierto de Cazzu como invitado especial para interpretar junto con la argentina uno de los temas de la “Reina del Tex Mex”.

El productor se tomó un momento durante el show para dedicarle un mensaje a Cazzu y honrar a la artista, quien ha ido creciendo en la música durante los últimos años y en este momento se encuentra de gira.

“Julieta, quiero decirte algo de mi corazón. Nunca dejes que nadie te haga creer que no puedes, nunca dejes que las críticas, los obstáculos o las dudas de otras personas apaguen lo que llevas adentro”, comenzó diciendo A.B. Quintanilla a Cazzu desde el escenario.

Quintanilla expresó lo difícil que resulta alcanzar un lugar en la música cuando toca empezar desde cero. “Las grandes historias no empiezan en estadios llenos, nunca, empiezan desde abajo, con sacrificios, con noches difíciles, con lágrimas, con trabajo y con personas que llegan a no rendirse. Yo ya viví ese camino desde cero junto con mi hermana Selena; supimos lo que significaba luchar por un sueño cuando muchos no creen en ti”, contó.

El exintegrante de Kumbia Kings le dedicó un mensaje inspirador a Cazzu y le auguró un gran futuro en la música, lleno de éxitos y conciertos repletos.

“Sigue creyendo en tu música, en tu esencia; el talento verdadero siempre encuentra su lugar. Un día vas a mirar atrás y vas a entender que cada momento difícil valió la pena. No tengas dudas de que pronto vas a conquistar estadios en Texas y en todos Estados Unidos”, dijo.

Sin embargo, el momento más conmovedor de la noche fue cuando A.B Quintanilla sacó una corona para honrar a Cazzu, resaltando la manera en la que ha logrado ganarse los corazones de la gente.

“Todos sabemos que hay una reina, que vive en los corazones de las personas y se llama Selena, pero esta noche, con mucho respeto y cariño, quiero decirte que tú también has logrado algo muy especial: llegar a los corazones de la gente“, dijo.

Cazzu se mostró muy emocionada e incluso no pudo aguantar las lágrimas ante este gesto por parte del hermano de una de las figuras más importantes de la música latinoamericana.

Cazzu se encuentra en medio de su gira Latinaje Tour 2026, con la que recorrerá Estados Unidos durante 2026.

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