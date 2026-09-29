Cazzu y el bailarín Ignacio Colombara presumen su romance en Buenos Aires

La cantante Cazzu ha confirmado públicamente su relación con el bailarín Ignacio Colombara, iniciando así una nueva etapa en su vida personal tras su polémica ruptura con el cantante mexicano Christian Nodal hace dos años.

Desde hace meses circulaban rumores de que la cantante argentina ya se había dado una oportunidad en el amor. El pasado fin de semana se confirmaron los rumores cuando la artista se dejó ver tomada de la mano de Colombara al salir del Teatro Dumont 4040, donde disfrutaron de “Animal”, una puesta dirigida y protagonizada por Maty Napp, coreógrafo de la intérprete.

Julietta Cazzuchelli, nombre de pila de la artista, y Colombara salieron tomados de la mano del recinto, momento que quedó capturado por las cámaras que se encontraban en el lugar.

Cazzu presume su relación con Ignacio Colombaro. Crédito: Mezcalent

El romance entre Cazzu y Colombara surgió durante su gira “Latinaje”, en la que el bailarín formaba parte del cuerpo de baile de la artista. El primer indicio de un romance entre ellos ocurrió el 19 de mayo durante un concierto en Querétaro, México.

La artista estaba presentando a sus bailarines y, cuando mencionó a Colombara, aclaró: “Este es mío”.

Cazzu ya había dado pistas sobre su nueva relación. La artista confirmó que estaba en una relación durante una entrevista en el medio Cenital, donde la entrevistadora, Malena Rey, se percató de que la cantante tenía dos ediciones de “La Divina Comedia” y le preguntó la razón.

“Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada. Es divertido compararlas”, respondió sin entrar en detalles.

Cazzu finalmente se da una oportunidad en el amor dos años después de su polémica ruptura con Christian Nodal. Tras dos años de relación y una hija en común, Cazzu y Nodal pusieron fin a su relación en mayo de 2024.

Dos semanas después, Nodal confirmó su relación con la cantante Ángela Aguilar y se casaron dos meses después. Cazzu aseguró que no sabía que existía una relación previa entre ellos sino hasta el momento en el que anunciaron públicamente su relación.

Cazzu también ha denunciado que Nodal no cumple con sus obligaciones como padre de la hija de ambos, Inti, quien vive con su madre en Argentina.

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