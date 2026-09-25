Bank of America abrirá 1,000 plazas de aprendizaje sin exigir título universitario

Bank of America anunció este jueves 24 de septiembre de 2026 que ampliará sus programas de aprendizaje para incorporar a más trabajadores sin título universitario. El banco anunció que contratará 1,000 aprendices durante los próximos dos años y destinará $150 millones durante cinco años a organizaciones de desarrollo laboral que capacitan a trabajadores y los conectan con oportunidades de empleo.

La iniciativa busca ampliar el acceso a empleos del banco mediante programas de formación que no dependen exclusivamente de una licenciatura. Bank of America también mantiene un salario mínimo de $25 por hora en Estados Unidos, equivalente a más de $50,000 anuales para un empleado de tiempo completo.

Sin embargo, el beneficio no será inmediato ni automático. El anuncio no especificó un calendario general de contrataciones, las ciudades participantes ni la remuneración correspondiente a cada puesto, por lo que debes revisar individualmente las vacantes antes de calcular cuánto podrían pagar, crear un perfil en el portal de empleos de Bank of America, buscar plazas por ubicación y habilidades y preparar un currículo enfocado en experiencia práctica.

Las 1,000 plazas ampliarán el acceso sin título universitario

Los nuevos aprendices trabajarán en áreas como banca de consumo, tecnología, operaciones y otras divisiones. Las contrataciones se sumarán a los más de 800 aprendices que Bank of America ya incorpora cada año mediante programas remunerados de aprendizaje en el trabajo.

Brian Moynihan, presidente y director ejecutivo del banco, sostuvo que “esta es una forma más de ayudar a crear la fuerza laboral estadounidense calificada del mañana”. También afirmó que estos programas ayudan a personas con talento a desarrollar las habilidades necesarias para avanzar profesionalmente.

Los principales datos del anuncio son:

1,000 contrataciones adicionales durante los próximos dos años

durante los próximos dos años $150 millones para organizaciones de desarrollo laboral durante cinco años

para organizaciones de desarrollo laboral durante cinco años Programas remunerados que generalmente duran alrededor de 12 meses y pueden otorgar credenciales reconocidas por la industria

y pueden otorgar credenciales reconocidas por la industria Cerca de 40% de las nuevas contrataciones anuales de Bank of America corresponde a personas sin un título universitario de cuatro años

de Bank of America corresponde a personas sin un título universitario de cuatro años Compromisos paralelos para contratar a 10,000 trabajadores de origen militar y 8,000 personas procedentes de colegios comunitarios

El salario puede superar los $50,000 anuales

Bank of America elevó en octubre de 2025 su salario mínimo en Estados Unidos a $25 por hora para puestos remunerados por hora, tanto de tiempo completo como parcial. Para un empleado de jornada completa, esa cantidad representa un salario anualizado superior a $50,000, antes de impuestos y otras deducciones.

Esto no significa que cada aprendiz recibirá automáticamente el mismo ingreso anual. La cantidad final dependerá de las horas trabajadas, ubicación, modalidad y condiciones publicadas para cada plaza. Por ello, debes comprobar el rango salarial antes de aceptar una oferta.

Los $150 millones financiarán capacitación local

El financiamiento podrá llegar a universidades, colegios comunitarios, organizaciones sin fines de lucro y entidades locales dedicadas a preparar trabajadores.

Además, incrementa los casi $40 millones invertidos durante 2025 mediante acuerdos con más de 100 universidades y colegios y más de 600 organizaciones sin fines de lucro, de acuerdo con información divulgada por la compañía.

Keith Sonderling, secretario interino del Trabajo, indicó que “los trabajadores estadounidenses merecen construir carreras exitosas sin abandonar sus ciudades”. El funcionario agregó que estas iniciativas pueden preparar personas para empleos especializados y mejor remunerados, mientras las empresas cubren necesidades locales de talento.

¿Cuáles son los perfiles idóneos para ingresar a este programa?

Bank of America permite analizar los perfiles de puesto en su portal por palabra clave, ubicación, área profesional y división. Si presentas una solicitud y avanzas en el proceso, un integrante del equipo de adquisición de talento se comunicará para comenzar las entrevistas.

Para conocer los perfiles, puedes usar palabras clave como ‘apprentice’, ‘apprenticeship’, ‘technology apprentice’ o ‘skills-based hiring’. También es importante comparar ubicación, horario, modalidad presencial, salario y requisitos. El banco solicita expectativas de asistencia a oficina que varían según cada puesto.

Un aprendizaje registrado puede incluir empleo remunerado, mentoría, educación complementaria, aumentos progresivos y una credencial reconocida nacionalmente. No obstante, primero debes confirmar si una vacante específica está registrada oficialmente bajo ese modelo federal.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el programa de aprendizaje de Bank of America para 2026

¿Cuándo contratará Bank of America a los 1,000 aprendices?

El banco distribuirá las contrataciones durante los próximos dos años. No anunció una fecha única para recibir todas las solicitudes.

¿Se necesita un título universitario?

El programa busca ampliar oportunidades para trabajadores sin un título de cuatro años. Cada puesto puede establecer requisitos técnicos, educativos o de experiencia diferentes.

¿Cuánto ganará un aprendiz?

El anuncio no publicó un salario uniforme para las 1,000 plazas. Bank of America mantiene un mínimo de $25 por hora para sus puestos pagados por hora en Estados Unidos.

¿Dónde pueden solicitarse los empleos?

Las vacantes deben buscarse en el portal oficial de carreras de Bank of America, utilizando filtros de ubicación, área profesional y palabras clave.

¿Los aprendices recibirán capacitación pagada?

Sí. La compañía describió sus programas como aprendizaje remunerado en el trabajo, con una duración habitual cercana a 12 meses.

Conclusión

Para aprovechar esta oportunidad laboral de Bank of America, el verdadero impacto dependerá de dónde aparezcan las plazas y de cuántos aprendices logren convertir la capacitación en empleos estables.

Para los trabajadores hispanos que buscan cambiar de sector sin asumir una nueva deuda universitaria, revisar las vacantes desde sus primeras publicaciones puede representar una ventaja para ser contactados por un reclutador antes de quedar fuera del proceso.

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