Instalación solar, una carrera técnica que crecerá 37% en EE.UU.

Una de las ocupaciones de mayor crecimiento proyectado en Estados Unidos es la instalación de sistemas solares fotovoltaicos. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el empleo en esta profesión aumentará 37% entre 2025 y 2035, mientras que el salario mediano fue de $53,140 anuales, equivalentes a $25.55 por hora, en mayo de 2025.

Si bien no hay garantía de obtener este ingreso en el primer empleo, acumular habilidades y experiencia sí permite incrementar el salario. La remuneración también depende del estado y del empleador.

Si buscas una opción de empleo bien remunerado, que no requiera de un título universitario, puedes buscar programas en colegios comunitarios, escuelas técnicas o aprendizajes registrados. El requisito educativo habitual es un diploma de secundaria o equivalente, y la capacitación en el trabajo puede prolongarse hasta un año.

Solamente debes considerar que estas tareas exigen trabajo físico, exposición al clima y, con frecuencia, trabajar en techos o estructuras elevadas.

La demanda sumará 11,300 empleos

Estados Unidos tenía alrededor de 31,100 instaladores solares fotovoltaicos en 2025. Sin embargo, la BLS calcula que la cifra llegará a 42,400 en 2035, es decir, un aumento neto de aproximadamente 11,300 puestos, un 37% más durante la década.

La agencia estima que este oficio tendrá un crecimiento “mucho más rápido que el promedio de todas las ocupaciones”, impulsado por la expansión de instalaciones residenciales y comerciales, aunque los cambios en incentivos, costos y políticas energéticas pueden modificar el ritmo de contratación.

La industria solar completa es considerablemente mayor que la ocupación de instalador. El Consejo Interestatal de Energía Renovable (IREC) contabilizó 280,119 trabajadores solares en 2024; al incluir almacenamiento de energía, ambos sectores reunían 464,053 empleos.

Un salario que puede acercarse a $80,000

El sueldo mediano de un instalador solar es de $53,140. El 10% con menores ingresos recibió menos de $41,600, mientras que el 10% mejor pagado superó $79,970 anuales, según los datos salariales de mayo de 2025.

Una persona puede comenzar realizando montaje, mediciones y trabajo básico con herramientas, y después avanzar hacia supervisión, mantenimiento, almacenamiento con baterías o tareas eléctricas autorizadas.

Los instaladores fotovoltaicos realizan funciones como:

Ensamblar estructuras y módulos solares

Instalar o mantener sistemas en techos y otras superficies

Medir, cortar y asegurar componentes

Interpretar diagramas y evaluaciones del lugar

Realizar comprobaciones eléctricas menores cuando corresponda

Un oficio que no necesariamente requiere licenciatura

La BLS establece el diploma de secundaria o equivalente como educación típica de ingreso. Algunas personas completan cursos en escuelas técnicas o colegios comunitarios, pero buena parte del aprendizaje ocurre directamente en el empleo.

Esto reduce una barrera importante para trabajadores que no pueden asumir el costo o el tiempo de cursar una licenciatura de cuatro años. Sin embargo, algunos estados o municipios exigen licencias específicas para las labores eléctricas, por lo que cada candidato debe comprobar las reglas de su localidad antes de pagar una capacitación.

La credencial de asociado de la Junta Norteamericana de Profesionales Certificados en Energía (NABCEP) es voluntaria. La organización señala que su programa “reconoce a personas que han demostrado conocimientos de los principios fundamentales” de los sistemas fotovoltaicos o solares térmicos.

Capacitación para entrar al sector

La credencial NABCEP Associate puede obtenerse mediante un curso registrado y un examen, o documentando al menos seis meses de experiencia laboral equivalente a tiempo completo y aprobando la evaluación correspondiente.

No debes confundir una certificación profesional con una licencia gubernamental. NABCEP aclara que sus certificaciones representan reconocimiento profesional entre pares, pero “no son registro ni licencia”; los requisitos legales dependen del trabajo y la jurisdicción.

Las principales rutas de ingreso son:

Solicitar un puesto inicial con capacitación pagada

Cursar un programa fotovoltaico en una escuela técnica

Buscar un aprendizaje registrado para instaladores solares

Obtener capacitación de seguridad para construcción

Verificar las licencias eléctricas exigidas por el estado

Considerar una credencial voluntaria de NABCEP

Una oportunidad para trabajadores hispanos

La participación de trabajadores hispanos o latinos en la industria solar aumentó 7% entre 2019 y 2024, de acuerdo con el Consejo Interestatal de Energía Renovable (IREC). Ese avance convierte al sector en una alternativa relevante para una comunidad con amplia presencia en construcción, electricidad y otros oficios relacionados.

No obstante, el empleo solar exige preparación para condiciones duras, que requieren capacidad para trabajar en altura, cargar materiales, permanecer al aire libre y cumplir protocolos estrictos de seguridad.

Chris Nichols, director ejecutivo interino de IREC, afirmó que el censo laboral de 2024 proporciona “una línea de base clara” para medir cómo los cambios federales afectan a los trabajadores, las comunidades y la capacidad futura de la industria.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el empleo como instalador solar

¿Cuánto gana un instalador solar en Estados Unidos?

El salario mediano fue de $53,140 anuales o $25.55 por hora en mayo de 2025. El ingreso cambia según experiencia, ubicación y empleador.

¿Se necesita una carrera universitaria?

Generalmente no. La preparación típica de ingreso es un diploma de secundaria o equivalente, acompañado de capacitación práctica en el trabajo.

¿Cuánto crecerá esta ocupación?

La BLS proyecta un crecimiento de 37% entre 2025 y 2035, con aproximadamente 11,300 empleos adicionales.

¿Es obligatoria una certificación NABCEP?

No es una licencia nacional obligatoria. Es una credencial voluntaria que acredita conocimientos y puede fortalecer el perfil de un candidato.

¿Dónde puede buscarse capacitación?

Los interesados pueden revisar colegios comunitarios, escuelas técnicas, proveedores registrados por NABCEP y programas de aprendizaje reconocidos.

Conclusión

El crecimiento proyectado convierte la instalación solar en una vía laboral atractiva, pero para acceder a un mejor salario necesitarás acumular experiencia, capacitación y conocimientos eléctricos.

Para quienes optan por este oficio en 2026, elegir un programa reconocido y comprobar los requisitos locales puede evitar pagar por cursos que no conduzcan a una credencial útil o a un empleo real.

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