Estados Unidos crea solo 29,000 empleos y el desempleo sube a 4.2%

Estados Unidos creó apenas 29,000 empleos durante septiembre, una cifra que muestra una desaceleración y puede dificultar la búsqueda de trabajo y las oportunidades de conseguir un mejor salario.

El deterioro también se refleja en las revisiones de meses anteriores: el gobierno redujo en 60,000 empleos sus estimaciones combinadas para julio y agosto.

Además, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó este viernes 2 de octubre que el desempleo subió de 4.1% a 4.2% y que la contratación perdió fuerza en un contexto de incertidumbre económica y alto costo de vida.

El frenazo en la creación de empleos superó los pronósticos

Los economistas esperaban que hubiera cerca de 90,000 nuevos puestos en septiembre, más de tres veces el resultado registrado. La contratación también cayó con fuerza frente a los 133,000 empleos revisados de agosto, según el Departamento de Trabajo.

Estos reportes también revelaron otra señal preocupante: julio pasó de una ganancia estimada de 21,000 plazas a una pérdida de 10,000 empleos, mientras agosto fue corregido de 162,000 a 133,000:

29,000 empleos fueron creados en septiembre

fueron creados en septiembre 7.1 millones de personas estaban desempleadas

estaban desempleadas 1.9 millones llevaban al menos 27 semanas sin trabajo

llevaban al menos 27 semanas sin trabajo 4.5 millones trabajaban medio tiempo por razones económicas, ya fuera porque sus horas habían sido reducidas o porque no encontraban una plaza de tiempo completo

Más personas buscan trabajo

El desempleo aumentó en parte porque 485,000 personas ingresaron a la fuerza laboral y no todas encontraron empleo inmediatamente. La tasa de participación laboral se ubicó en 61.8%, mientras la proporción de población empleada quedó en 59.2%.

Entre los trabajadores hispanos, el desempleo fue de 4.7%, ligeramente por encima del promedio nacional. La tasa llegó a 7% entre la población afroamericana, 3.6% entre los trabajadores blancos y 2.9% entre los asiáticos.

Esto no significa que los despidos se hayan disparado, sino que persiste el comportamiento de un mercado de “poca contratación y pocos despidos”: conservar un puesto sigue siendo posible, pero conseguir uno nuevo puede tomar más tiempo.

Salud y construcción todavía contratan personal

Entre los sectores que siguieron contratando, la salud sumó 17,000 puestos, poco más de la mitad de su promedio mensual de 33,000 durante el último año. La construcción agregó 11,000 empleos y la manufactura incorporó otros 9,000.

En contraste, el gobierno recortó 17,000 plazas, los servicios profesionales y empresariales perdieron 9,000 y las actividades financieras eliminaron 7,000. Estos resultados sugieren que te conviene ampliar tu búsqueda hacia industrias que todavía muestran crecimiento, sin depender de una sola ocupación.

Los salarios también pierden impulso

El salario promedio por hora aumentó apenas cinco centavos durante septiembre, hasta $37.81 dólares. El crecimiento anual se desaceleró a 3%, su nivel más bajo desde mayo de 2021.

“En estos datos no hay señales de que el mercado laboral esté alimentando la inflación”, afirmó Luke Tilley, economista jefe de Wilmington Trust.

La moderación salarial podría ayudar a la Reserva Federal a mantener sin cambios su tasa de interés en su próxima reunión. Sin embargo, para tu presupuesto, un aumento menor no necesariamente representa un alivio frente al costo de la renta, la comida, la gasolina o las deudas.

La confianza cae entre trabajadores

La preocupación ya aparece en las encuestas. El Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board cayó 6.7 puntos en septiembre, hasta 81.9, y 28.4% de los participantes esperaba menos empleos durante los siguientes seis meses.

“La confianza de los empleados ha estado cayendo continuamente durante el último año, mientras crece la ansiedad por todo, desde los despidos hasta la inteligencia artificial”, señaló Daniel Zhao, economista jefe de Glassdoor.

Zhao agregó: “La gente sabe que ser despedida resulta inusualmente costoso en este momento”, debido al tiempo que muchos solicitantes permanecen sin encontrar otra plaza.

Cómo proteger tus ingresos ante el desempeño laboral de septiembre

Si trabajas en Nueva York y pierdes tu empleo sin haber cometido una falta, solicita cuanto antes el seguro de desempleo en el portal estatal. También puedes llamar al 1-888-209-8124, de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m.

Si resides en Nueva Jersey, puedes presentar la solicitud en línea y debes certificar cada semana que mantienes tu elegibilidad para recibir el pago.

En la ciudad de Nueva York, Workforce1 ofrece gratuitamente preparación para entrevistas, capacitación y conexión con empleadores. Antes de renunciar, compara ofertas, calcula cuántos meses podrías cubrir tus gastos y evita depender de una contratación que todavía no esté confirmada por escrito.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el empleo de septiembre 2026

¿Cuántos empleos creó Estados Unidos en septiembre de 2026?

La economía agregó 29,000 empleos no agrícolas, frente a los aproximadamente 90,000 que anticipaban los economistas.

¿Por qué subió la tasa de desempleo a 4.2% en septiembre?

Una de las razones fue el ingreso de 485,000 personas a la fuerza laboral. No todas consiguieron trabajo durante el mes.

¿Cuál fue el desempleo entre los hispanos?

La tasa de desempleo hispana se ubicó en 4.7% durante septiembre, ligeramente por encima del promedio nacional.

¿Qué sectores crearon más empleos?

Salud añadió 17,000 puestos, construcción sumó 11,000 y manufactura incorporó 9,000.

¿Dónde puedes recibir ayuda para encontrar trabajo en Nueva York?

Workforce1 ofrece servicios gratuitos en los cinco condados, como asesoría individual, preparación para entrevistas y acceso a oportunidades laborales.

Conclusión

El siguiente informe laboral será publicado el viernes 6 de noviembre de 2026 y ayudará a definir si septiembre fue un tropiezo aislado o el comienzo de una desaceleración más seria.

Hasta entonces, si buscas empleo, es mejor mantener abiertas varias opciones, fortalecer tus habilidades y proteger tu fondo de emergencia: el riesgo no solo está en perder el trabajo, sino en tardar más en reemplazarlo.

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